В ISW объяснили, почему Путин не остановится после Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия продолжает наступательные операции не только в Донецкой области, но и на других участках фронта. В ISW считают, что характер действий российской армии и требования диктатора Владимира Путина свидетельствуют о целях Кремля, выходящих за рамки захвата всей Донецкой области. В то же время российские войска не смогут выполнить новый срок, установленный Путиным, по захвату Донецкой области до конца 2026 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 6 сентября 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

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Россия наступает не только в Донецкой области

Российские войска проводят наступательные операции на различных участках фронта, в частности на севере Сумской и Харьковской областей. По оценке ISW, там РФ пытается создать так называемую "буферную зону" вдоль международной границы — это одно из требований, которое Путин неоднократно выдвигал ранее.

В то же время российская армия проводит наступательные операции в Запорожской области. РФ пытается соединить Ореховское и Гуляйпольское направления, чтобы продвигаться к Запорожью, обходя украинскую оборону, ориентированную на юг.

В ISW отмечают, что эти наступательные операции являются более масштабными и требуют большего количества ресурсов, чем было бы необходимо лишь для отвлечения украинских сил от обороны Донбасса. В то же время они напрямую не помогают России захватить остальную часть Донецкой области.

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Однако такие действия соответствуют другим целям, которые Путин ранее публично выдвигал. В ISW подчеркивают, что требования российского диктатора выходят за пределы Донбасса — это подтверждают как его выступление 2024 года, на которое постоянно ссылаются российские чиновники, так и характер военных операций РФ.

Поэтому даже в случае захвата всей Донецкой области Россия, вероятно, не прекратит боевые действия. В то же время полный захват Донецкой области российскими войсками остается маловероятным.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что вопрос Донбасса является вопросом всей войны России на изнурение против Украины, поскольку Путин сделал его центром своих нынешних требований.

Войска РФ не укладываются в сроки Путина

Российские войска не достигают приоритетной цели Кремля — захвата всей Донецкой области до конца 2026 года. По данным ISW, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Путин как минимум 15 раз устанавливал сроки захвата Донецкой области, однако российская армия не выполнила ни один из них.

Новый крайний срок установлен на 31 декабря 2026 года. В ISW отмечают, что российские войска не смогут выполнить и эту задачу.

В частности, российская армия ведет бои за Константиновку еще с октября 2025 года, но за 11 месяцев так и не смогла ее захватить.

Российские войска также не дошли, не вошли и не захватили другие города украинского "крепостного пояса" — Славянск, Краматорск и Дружковку. По оценке ISW, РФ не сможет захватить все три города в течение последних четырех месяцев 2026 года, поскольку за почти год не смогла полностью захватить даже один из них.

Российским войскам сначала придется вести изнурительные городские бои в городах "крепостного пояса", а уже потом пытаться продвигаться через открытую местность. По оценке ISW, российские войска исторически испытывают значительные трудности с наступлением на такой местности.

В ISW также отмечают, что оценка возможностей РФ расходится с представлениями Путина о ситуации на фронте. Российский президент, по выводам института, игнорирует реальное состояние украинной обороны, ослабление наступательных возможностей РФ и сложный и обширный по площади театр боевых действий, который российской армии еще предстоит преодолеть для достижения целей в регионе.

Аналитики ISW о темпах продвижения российских войск

В ISW также проанализировали темпы продвижения российских войск. В августе 2026 года средняя скорость продвижения российской армии на всем театре боевых действий составляла 2,91 квадратного километра в день.

На приоритетном для РФ направлении в Донецкой области темпы были еще ниже — в среднем 2,36 квадратного километра в день.

Если российские войска продолжат продвигаться с той же скоростью, им придется делать это вплоть до 2 октября 2032 года, чтобы захватить оставшиеся 19% Донецкой области.

В то же время ISW отдельно подчеркивает, что этот расчет не является прогнозом того, что Россия фактически захватит всю Донецкую область к этой дате. Институт не готов оценивать, смогут ли российские войска вообще захватить оставшуюся часть Донецкой области в какие-либо определенные сроки.

Российской армии сначала придется вести изнурительные городские бои в городах украинского "крепостного пояса", после чего она будет пытаться продвигаться через открытую местность, где российские войска исторически испытывают трудности с наступлением.

Украина замедляет наступление РФ

Темпы продвижения российской армии на всем театре боевых действий существенно замедлились по сравнению с 2025 годом, когда скорость российского наступления уже начала снижаться.

В то же время в 2026 году Украина смогла на отдельных участках фронта перехватить тактическую инициативу и создать препятствия для российской логистики. По оценке ISW, России было сложно противодействовать этим украинским действиям.

В ISW не видят признаков того, что российские войска в ближайшее время смогут резко ускорить темпы наступления. Это, по оценке института, маловероятно, если западная поддержка Украины будет сохраняться примерно на нынешнем уровне.

Почему Путин постоянно устанавливает крайние сроки

В ISW связывают многочисленные дедлайны Путина по захвату Донецкой области не только с военными расчётами. Российский диктатор испытывает потребность демонстрировать российскому обществу значительную информационную "победу".

По оценке института, Путин обещает россиянам победу в обмен на готовность терпеть бремя войны, при этом не переводив российское общество на полноценные военные рельсы.

На восприятие Путиным ситуации на фронте также влияют доклады российского военного командования. В ISW отмечают, что российские военные систематически дезинформируют президента РФ о ситуации на передовой, в частности из-за распространенной в российской армии культуры лжи, которую российские военные блогеры называют "красивыми докладами".

Российские командиры высокого уровня также регулярно преувеличивают успехи своих войск в рамках систематической информационной кампании, создавая впечатление масштабного продвижения РФ и обвала украинной обороны.

В ISW считают, что такая ложь и искажение информации могут укреплять убеждение Путина в том, что российская армия способна достичь поставленных целей в Донецкой области к концу 2026 года. Из-за этого он может считать, что России не нужно идти на уступки в своих требованиях.

Таким образом, Россия не достигает заявленной Кремлем цели по захвату всей Донецкой области до конца 2026 года, а темпы её продвижения остаются недостаточными для выполнения этой задачи. В то же время характер наступательных операций РФ на других направлениях свидетельствует о том, что цели Путина выходят за пределы Донбасса, а потому даже возможный захват всей Донецкой области не обязательно будет означать прекращение боевых действий.

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