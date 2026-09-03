Киричевський: росіянам важко визнати втрату половини авіації у війні з Україною

Іван Киричевський. Фото: кадр з відео

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що фактично у строю РФ залишилося 38 бомбардувальників Ту-95МС із 47, які були на озброєнні "на папері". За його словами, росіяни не хочуть визнавати масштаб втрат своєї стратегічної авіації у війні проти України.

Про це Киричевський ексклюзивно заявив в ефірі День.LIVE.

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Скільки стратегічних бомбардувальників залишилося у Росії

Киричевський зазначив, що російська стратегічна авіація поступово скорочується через втрати та технічний стан літаків. За його словами, із приблизно 60 Ту-95МС, які раніше вважалися наявними у Росії, у строю залишилося лише 38 машин.

"Всього знищено 38 бомбардувальників Ту-95. Вважалося, що їх було 60. Ну, тобто майже половина флоту за повномасштабною війною кудись десь і зникла", — сказав експерт.

Водночас він наголосив, що наявність літака у строю не означає його готовність до бойового застосування. Частина машин може бути несправною або мати обмеження за навантаженням.

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За словами Киричевського, наслідки втрат стратегічної авіації вже помітні за інтенсивністю застосування крилатих ракет типу Х.

Експерт зазначив, що паспортне навантаження Ту-95МС становить до восьми ракет, однак останнім часом російські літаки можуть використовувати приблизно по чотири ракети.

"Паспортне навантаження вісім ракет, а зараз вони ледь беруть до чотирьох. Після таких от прекрасних кадрів [влучань по території РФ. —Ред.] зрозуміло власне, чому росіянам десь доводиться берегти стратегічну авіацію", — підкреслив Киричевський.

Киричевський припустив, що росіянам складно визнати масштаб втрат через наслідки для їхньої військової спроможності.

"Їм доведеться перед американцями визнати, що вони наполовину ослабили стратегічну авіацію", — пояснив він.

Росія дедалі більше покладається на дрони

Киричевський також заявив, що проблеми зі стратегічною авіацією можуть впливати на тактику російських ударів по Україні.

За його словами, на тлі скорочення можливостей застосування Х-101 Росія змушена активніше використовувати ударні безпілотники та інші засоби ураження.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських військових об’єктах. Експерт зазначив, що РФ змушена залучати різну авіаційну техніку для протидії українським далекобійним дронам.

"Чим більше горить в них на землі, тим більше наших дронів долітатиме і тим більше буде компенсація. Десь вони нас дістали тривогами за ніч, а десь ми їх", — підсумував Киричевський.

Новини.LIVE також розповідали, що Іван Киричевський заявив про використання Росією цивільної авіаційної інфраструктури у військових цілях. Зокрема, за його словами, аеропорт Жуковський біля Москви використовують для стоянки стратегічних бомбардувальників.

Також як писали Новини.LIVE раніше, 1 вересня президент Володимир Зеленський попередив страховиків та авіакомпанії про небезпеку польотів в російському небі. Він наголосив, що у відповідь на російський терор проти цивільної інфраструктури, українська сторона нарощуватиме удари безпілотниками по території РФ.