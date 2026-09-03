Киричевский: россиянам трудно признать потерю половины авиации в войне с Украиной

Иван Киричевский. Фото: кадр из видео

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем " Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что фактически в строю РФ осталось 38 бомбардировщиков Ту-95МС из 47, которые числились на вооружении "на бумаге". По его словам, россияне не хотят признавать масштаб потерь своей стратегической авиации в войне против Украины.

Об этом Киричевский эксклюзивно заявил в эфире День.LIVE.

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Сколько стратегических бомбардировщиков осталось у России

Киричевский отметил, что российская стратегическая авиация постепенно сокращается из-за потерь и технического состояния самолетов. По его словам, из примерно 60 Ту-95МС, которые ранее считались имеющимися у России, в строю осталось лишь 38 машин.

"Всего уничтожено 38 бомбардировщиков Ту-95. Считалось, что их было 60. Ну, то есть почти половина флота за время полномасштабной войны куда-то и исчезла", — сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что наличие самолета в строю не означает его готовность к боевому применению. Часть машин может быть неисправной или иметь ограничения по нагрузке.

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Почему Россия сократила использование авиации

По словам Киричевского, последствия потерь стратегической авиации уже заметны по интенсивности применения крылатых ракет типа Х.

Эксперт отметил, что паспортная нагрузка Ту-95МС составляет до восьми ракет, однако в последнее время российские самолеты могут использовать примерно по четыре ракеты.

"Паспортная нагрузка — восемь ракет, а сейчас они едва берут до четырёх. После таких вот прекрасных кадров [попаданий по территории РФ. — Ред.] становится понятно, почему россиянам приходится беречь стратегическую авиацию", — подчеркнул Киричевский.

Киричевский предположил, что россиянам сложно признать масштаб потерь из-за последствий для их военного потенциала.

"Им придётся признать перед американцами, что они наполовину ослабили стратегическую авиацию", — пояснил он.

Россия всё больше полагается на дроны

Киричевский также заявил, что проблемы со стратегической авиацией могут повлиять на тактику российских ударов по Украине.

По его словам, на фоне сокращения возможностей применения Х-101 Россия вынуждена активнее использовать ударные беспилотники и другие средства поражения.

В то же время Украина продолжает наносить удары по российским военным объектам. Эксперт отметил, что РФ вынуждена задействовать различную авиационную технику для противодействия украинским дальнобойным дронам.

"Чем больше у них горит на земле, тем больше наших дронов долетит и тем сильнее будет ответный удар. Где-то они нас достали сиренами за ночь, а где-то мы их", — подытожил Киричевский.

Новини.LIVE также сообщали, что Иван Киричевский заявил об использовании Россией гражданской авиационной инфраструктуры в военных целях. В частности, по его словам, аэропорт Жуковский под Москвой используют для стоянки стратегических бомбардировщиков.

Также как ранее сообщал Новини.LIVE, 1 сентября президент Владимир Зеленский предупредил страховщиков и авиакомпании об опасности полетов в российском воздушном пространстве. Он подчеркнул, что в ответ на российский террор против гражданской инфраструктуры украинская сторона будет наращивать удары беспилотниками по территории РФ.