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Главная Новости дня Киричевский: РФ сама превратила свои гражданские аэропорты в военные объекты

Киричевский: РФ сама превратила свои гражданские аэропорты в военные объекты

Ua ru
3 сентября 2026 20:39
Эксклюзив
Киричевский: РФ сама превратила свои гражданские аэропорты в военные объекты
Военный эксперт и военнослужащий Иван Киричевский. Фото: Facebook/Иван Киричевский

Военный эксперт и военнослужащий Иван Киричевский заявил, что Российская Федерация самостоятельно превратила собственную гражданскую авиационную инфраструктуру в военные объекты. По его словам, оккупанты уже давно активно используют пассажирские аэропорты двойного назначения для базирования стратегических бомбардировщиков и логистического обеспечения армии захватчиков. При этом эксперт подчеркнул, что официальное предупреждение от украинских властей направлено на то, чтобы заранее обезопасить международные компании от трагических происшествий.

Об этом Иван Киричевский заявил в эфире День.LIVE.

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Превращение пассажирских аэропортов в военные базы

По словам эксперта, российское командование массово привлекает гражданские объекты для тайной перевозки живой силы и тяжелого оружия. Эксперт напомнил, что один из четырёх ключевых московских аэропортов сейчас фактически превратился в обычную стоянку для самолётов, которые ежедневно бомбят украинские города.

"В России есть аэропорт Жуковский, один из четырех под Москвой. Они хвастались, что там, мол, был очень интенсивный поток пассажиров в временно оккупированный Крым. А сейчас там стоянка для стратегических бомбардировщиков. То есть они сами превратили этот гражданский аэропорт в фактически легитимную военную цель. Плюс они используют гражданскую авиационную инфраструктуру для перевалки военно-транспортной авиации, различных грузов и даже личного состава. То есть россияне сами превратили свои аэропорты в легитимную военную цель. Только мы как раз отличаемся от россиян тем, что мы как государство более цивилизованны", — рассказал Иван Киричевский.

Заявление Зеленского о предотвращении инцидентов в воздухе

Что касается предупреждения руководства государства об опасности в российском небе, то, по словам эксперта, оно напрямую связано с увеличением количества запусков дальнобойных беспилотников по целям в РФ до тысячи единиц.

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Киричевский отметил, что западные союзники требуют от Киева строгого соблюдения норм международного гуманитарного права и минимизации любых рисков для гражданских лиц. Поэтому официальное обращение Зеленского направлено на то, чтобы заранее обезопасить иностранные авиакомпании от непредвиденных обстоятельств.

"Президент, как Верховный главнокомандующий, объявил о задаче увеличить в три раза интенсивность запусков дальнобойных дронов — до тысячи. И чтобы не допустить каких-либо инцидентов, нежелательных для наших международных партнеров, — именно на это и были направлены слова президента Украины. Он подчеркнул, что мы планируем усилить операцию, и в связи с этой операцией может возникнуть большая угроза для гражданской авиации", — заявил эксперт.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, 1 сентября президент Владимир Зеленский предупредил страховщиков и авиакомпании об опасности полетов в российском воздушном пространстве. Он подчеркнул, что в ответ на российский террор против гражданской инфраструктуры украинская сторона будет наращивать удары беспилотниками по территории РФ.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина направила официальное уведомление в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о рисках в российском воздушном пространстве, а Москва начала приостанавливать работу своих крупнейших аэропортов после предупреждений Киева.

Владимир Зеленский аэропорты дроны авиация удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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