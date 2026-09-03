Киричевський: РФ сама перетворила свої цивільні аеропорти на воєнні цілі

Військовий експерт та військовослужбовець Іван Киричевський. Фото: Facebook/Іван Киричевський

Військовий експерт та військовослужбовець Іван Киричевський заявив, що Російська Федерація самостійно перетворила власну цивільну авіаційну інфраструктуру на військові об'єкти. За його словами, окупанти вже тривалий час активно використовують пасажирські летовища підвійної специфікації для базування стратегічних бомбардувальників та логістичного забезпечення армії загарбників. При цьому експерт наголосив, що офіційне попередження від української влади спрямоване на те, щоб заздалегідь убезпечити міжнародні компанії від трагічних випадковостей.

Про це Іван Киричевський заявив у ефірі День.LIVE.

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Перетворення пасажирських летовищ на військові бази

За словами експерта, російське командування масово залучає цивільні об'єкти для таємного перевезення живої сили та важкої зброї. Експерт нагадав, що один із чотирьох ключових московських аеропортів зараз фактично перетворився на звичайну стоянку для літаків, які щоденно бомблять українські міста.

"От є в Росії аеропорт Жуковський, один з чотирьох біля Москви. Вони хизувалися, що там, мовляв, дуже інтенсивний потік пасажирів був до тимчасово окупованого Криму. А зараз там стоянка для стратегічних бомбардувальників. Тобто вони самі перетворили цей цивільний аеропорт на фактично легітимну воєнну ціль. Плюс вони використовують цивільну авіаційну інфраструктуру для перевалки військово-транспортної авіації, різних вантажів і навіть особового складу. Тобто росіяни самі перетворили свої аеропорти на легітимну воєнну ціль. Тільки ми якраз від росіян відрізняємося тим, що ми як держава є цивілізованіші", — розповів Іван Киричевський.

Заява Зеленського для запобігання інцидентам у повітрі

Що стосується попередження від керівництва держави щодо небезпеки у російському небі, то за словами експерта, воно безпосередньо пов'язане із збільшенням кількості запусків далекобійних безпілотників по цілям в РФ до тисячі одиниць.

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Киричевський зазначив, що західні союзники вимагають від Києва суворого дотримання норм міжнародного гуманітарного права та мінімізації будь-яких ризиків для цивільних осіб. Тому офіційне звернення Зеленського має на меті заздалегідь убезпечити іноземні авіакомпанії від випадковостей.

"Президент, як Верховний головнокомандувач, анонсував задачу збільшит втричі інтенсивність пуску далекобійних дронів — до тисячі. І щоб зробити так, щоб ми не стали свідками якихось інцидентів, небажаних для наших міжнародних партнерів — якраз на це і були спрямовані слова президента України. Він наголосив, що ми плануємо посилити операцію, і через цю операцію може бути більша загроза для цивільної авіації", — заявив експерт.

Як писали Новини.LIVE раніше, 1 вересня президент Володимир Зеленський попередив страховиків та авіакомпанії про небезпеку польотів в російському небі. Він наголосив, що у відповідь на російський терор проти цивільної інфраструктури, українська сторона нарощуватиме удари безпілотниками по території РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна надіслала офіційне повідомлення до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) щодо ризиків у російському небі, а Москва почала призупиняти роботу своїх найбільших аеропортів після попереджень Києва.