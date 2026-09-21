Трамп заявив, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю

Трамп: РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Причино він назвав війну проти України.
Про це Дональд Трамп повідомив у TruthSocial, передає Новини.LIVE.
РФ втратила контроль над нафтою
Трамп наголосив, що значна частина російських нафтопереробних заводів була підірвана та виведена з ладу.
"Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно військових. Яка ганьба!" — додав він.
Як писали Новини.LIVE, 20 вересня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленський. Зокрема, президент США просив припинити атакувати російські НПЗ.
Крім того, Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Там вони планують обговорити подальші кроки щодо завершення війни Росії проти України.