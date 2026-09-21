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Головна Новини дня Трамп: РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю

Трамп: РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю

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21 вересня 2026 16:23
Трамп заявив, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Причино він назвав війну проти України.

Про це Дональд Трамп повідомив у TruthSocial, передає Новини.LIVE.

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РФ втратила контроль над нафтою

Трамп наголосив, що значна частина російських нафтопереробних заводів була підірвана та виведена з ладу

"Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно військових. Яка ганьба!" — додав він.

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Допис Трамп. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 вересня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленський. Зокрема, президент США просив припинити атакувати російські НПЗ.

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Крім того, Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Там вони планують обговорити подальші кроки щодо завершення війни Росії проти України.

США Дональд Трамп НПЗ Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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