Володимир Зеленський анонсував зустріч із Трампом у Нью-Йорку

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про зустріч у Нью-Йорку, де планують обговорити подальші кроки щодо завершення війни. Зеленський також заявив про напрацювання щодо деескалації та питань безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом сторони обговорили низку питань, пов'язаних із дипломатичним процесом.

За словами президента України, зустріч у Нью-Йорку може стати важливою для подальшої дипломатичної роботи.

"Щойно говорили з Президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", — заявив Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомляв, що розраховує на зустріч із Трампом у другій половині вересня. Також ішлося про можливість нових контактів американської та української сторін щодо переговорного процесу.

Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит до Києва

Окремо президент України відзначив нещодавній візит до Києва спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За словами Зеленського, під час зустрічей вдалося детально обговорити ситуацію в Україні. Він наголосив, що мирний трек залишається пріоритетом для української сторони.

"Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек — це пріоритет номер один", — сказав президент.

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва відбувся 6 вересня. Після переговорів Зеленський заявляв про нові ідеї щодо подальшого переговорного процесу та домовленість продовжити контакти у форматі Україна — США — Європа.

Зеленський заявив про підготовку деескалаційних кроків

Президент також повідомив про напрацювання щодо можливих деескалаційних кроків і фундаментальних питань безпеки.

Йдеться, зокрема, про енергетичну та продовольчу безпеку, а також захист життя цивільних. За словами Зеленського, українська сторона продовжує працювати над цими питаннями разом з американською командою.

"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", — заявив він.

Також Зеленський подякував Трампу за підписання закону Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційних обмежень проти Росії та інших визначених країн і осіб.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський розповів про масштаби російських атак за тиждень. За його словами, РФ застосувала понад 2000 ударних дронів, 1700 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.

Також СБУ вдруге за день уразила російський реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем. Володимир Зеленський повідомив, що розробку створила військова контррозвідка СБУ для протидії реактивним ударним безпілотникам.