Українська делегація їде до США на Генасамблею та Радбез ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у тижні високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. У середу, 23 вересня, глава держави має виступити на загальних дебатах та взяти участь у засіданні Радбезу ООН щодо України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

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Олена та Володимир Зеленські. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський відвідає Нью-Йорк

Тиждень Генеральної асамблеї розпочнеться 22 вересня у штаб-квартирі ООН. Загальні дебати 81-ї сесії триватимуть з 22 до 28 вересня, а головуватиме на них президент Генасамблеї, представник Бангладешу Халілур Рахман. Цьогорічною темою дебатів стане відновлення довіри та управління трансформацією задля ефективної роботи ООН.

Виступ Зеленського на загальних дебатах запланований на 23 вересня. Того ж дня глава держави має взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного щодо підтримання миру та безпеки в Україні.

Українська делегація під час перебування у Нью-Йорку планує порушувати низку міжнародно-правових питань. Серед них — створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, робота Реєстру збитків та формування Міжнародної компенсаційної комісії.

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На полях Генеральної асамблеї 23 вересня також має відбутися саміт Міжнародної Кримської платформи. Крім того, українські посадовці долучаться до низки інших заходів, зокрема присвячених енергетичній стійкості та зеленому відновленню України.

Перша леді Олена Зеленська має взяти участь у заході високого рівня для перших леді та джентльменів. Українська делегація також готує до підписання на полях Генасамблеї шість двосторонніх документів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливу зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН.

Також Новини.LIVE писав про можливість домовленостей щодо енергетичного перемир'я за участі США. Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає одночасне припинення ударів по енергетиці та перемир'я в Чорному морі.