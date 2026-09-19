Лавров і Рубіо можуть зустрітися в ООН: говоритимуть про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters

Українське питання буде серед ключових тем міжнародних переговорів Росії. Сергій Лавров і Марко Рубіо можуть зустрітися під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас остаточних домовленостей про проведення зустрічі наразі немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової в інтерв’ю РосЗМІ.

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Лавров і Рубіо можуть зустрітися в Нью-Йорку та обговорити Україну

Зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо під час Генеральної Асамблеї ООН наразі обговорюється.

За словами Марії Захарової, українське питання буде серед ключових тем міжнародних переговорів Лаврова під час його роботи в межах Генасамблеї ООН.

У разі проведення зустрічі Лаврова та Рубіо Україна може стати однією з центральних тем їхньої розмови.

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Водночас речниця російського МЗС не повідомила про остаточні домовленості щодо проведення переговорів між главами зовнішньополітичних відомств Росії та США.

Новини.LIVE писали, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія стежить за законопроєктом США про додаткові санкції проти РФ. За його словами, нові обмеження можуть ускладнити пошук мирного врегулювання війни в Україні. Документ передбачає санкції проти представників російського керівництва, воєначальників та іноземців, які допомагають військово-промисловому комплексу РФ.

Новини.LIVE також інформували, що Росія не виключає проведення нового тристороннього раунду переговорів щодо України у жовтні. У Кремлі водночас заявили, що Москва не змінювала своїх вимог щодо завершення війни. Українська сторона також повідомила про підготовку до переговорів у тристоронньому форматі наступного місяця.