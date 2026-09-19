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Главная Новости дня Украина станет главной темой переговоров Лаврова и Рубио в ООН

Украина станет главной темой переговоров Лаврова и Рубио в ООН

Ua ru
19 сентября 2026 18:14
Лавров и Рубио могут встретиться в ООН: будут обсуждать ситуацию в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters

Украинский вопрос станет одной из ключевых тем международных переговоров России. Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то же время окончательных договоренностей о проведении встречи пока нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в интервью российским СМИ.

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Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке и обсудить Украину

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в настоящее время обсуждается.

По словам Марии Захаровой, украинский вопрос будет среди ключевых тем международных переговоров Лаврова в ходе его работы в рамках Генассамблеи ООН.

В случае проведения встречи Лаврова и Рубио Украина может стать одной из центральных тем их беседы.

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В то же время пресс-секретарь МИД России не сообщила об окончательных договоренностях относительно проведения переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США.

Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за законопроектом США о дополнительных санкциях против РФ. По его словам, новые ограничения могут затруднить поиск мирного урегулирования войны в Украине. Документ предусматривает санкции против представителей российского руководства, военачальников и иностранцев, помогающих военно-промышленному комплексу РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия не исключает проведения нового трехстороннего раунда переговоров по Украине в октябре. В Кремле при этом заявили, что Москва не меняла своих требований относительно завершения войны. Украинская сторона также сообщила о подготовке к переговорам в трехстороннем формате в следующем месяце.

США переговоры Украина Сергей Лавров Россия мирные переговоры Марко Рубио
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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