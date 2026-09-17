Сибіга про енергетичне перемир’я: США можуть допомогти Україні

Андрій сибіга. Фото: Andrij Sybiha﻿/Facebook

Україна готується до зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що активна роль Вашингтона може допомогти досягти домовленостей про припинення ударів, зокрема по енергетичних об’єктах.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сибіга про позицію Росії

"Наразі ми не бачимо жодних ознак готовності з російського боку. Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, аби це відбулося. І ми вважаємо, що при активній участі саме США це реально досягти", — заявив глава МЗС.

Він наголосив, що Київ продовжує працювати з міжнародними партнерами, які також виступають за досягнення домовленостей.

Зеленський і Трамп обговорять можливе перемир’я

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генерального асамблеї ООН. Я вважаю, що це може бути одним з головних результатів цієї зустрічі, досягнення перемир'я", — сказав міністр.

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За його словами, Київ розглядає одночасно два напрямки домовленостей — енергетичний та пов’язаний із Чорним морем.

"Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, але саме в такій комбінації", — зазначив Сибіга.

Україна розраховує на підтримку партнерів

Міністр заявив, що Україна має власні пропозиції щодо завершення війни та працює над їхньою підтримкою з боку інших держав.

"І ми маємо також адвокацію і пропозиції від інших країн, аби це стало реальним. Україна хоче закінчити цю війну, ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії", — сказав він.

Сибіга також заявив, що для досягнення домовленостей потрібен тиск на Москву.

"Росія розуміє лише тиск", — заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. За його словами, Київ не атакуватиме російські енергетичні об’єкти, а Москва погодилася діяти так само.

Пізніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про відсутність енергетичного перемир’я. Проте президент зазначав, що Україна готова припинити такі удари.