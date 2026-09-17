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Главная Новости дня Сибига заявил о шансе на энергетическое перемирие с участием США

Сибига заявил о шансе на энергетическое перемирие с участием США

Ua ru
17 сентября 2026 14:14
Сибига об энергетическом перемирии: США могут помочь Украине
Андрей Сибига. Фото: Andrij Sybiha﻿/Facebook

Украина готовится к встрече президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что активная роль Вашингтона может помочь достичь договоренностей о прекращении ударов, в частности по энергетическим объектам.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига о позиции России

"Пока мы не видим никаких признаков готовности со стороны России. Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, чтобы это произошло. И мы считаем, что при активном участии именно США это реально достичь", — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Киев продолжает работать с международными партнерами, которые также выступают за достижение договоренностей.

Зеленский и Трамп обсудят возможное перемирие

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Я считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи — достижение перемирия", — сказал министр.

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По его словам, Киев рассматривает одновременно два направления договоренностей — энергетическое и связанное с Черным морем.

"Это может быть одновременно и энергетическое перемирие, и перемирие в Черном море, но именно в такой комбинации", — отметил Сибига.

Украина рассчитывает на поддержку партнеров

Министр заявил, что у Украины есть собственные предложения по завершению войны и она работает над их поддержкой со стороны других государств.

"И у нас также есть поддержка и предложения от других стран, чтобы это стало реальностью. Украина хочет закончить эту войну, у нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и нужно забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России", — сказал он.

Сибига также заявил, что для достижения договоренностей необходимо оказывать давление на Москву.

"Россия понимает только давление", — заявил глава МИД.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Киев не будет атаковать российские энергетические объекты, а Москва согласилась поступать так же.

Позже Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии энергетического перемирия. Однако президент отметил, что Украина готова прекратить такие удары.

США Черное море Андрей Сибига перемирие война в Украине энергетика
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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