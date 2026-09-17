Сибига об энергетическом перемирии: США могут помочь Украине

Андрей Сибига. Фото: Andrij Sybiha﻿/Facebook

Украина готовится к встрече президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что активная роль Вашингтона может помочь достичь договоренностей о прекращении ударов, в частности по энергетическим объектам.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига о позиции России

"Пока мы не видим никаких признаков готовности со стороны России. Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, чтобы это произошло. И мы считаем, что при активном участии именно США это реально достичь", — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Киев продолжает работать с международными партнерами, которые также выступают за достижение договоренностей.

Зеленский и Трамп обсудят возможное перемирие

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Я считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи — достижение перемирия", — сказал министр.

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По его словам, Киев рассматривает одновременно два направления договоренностей — энергетическое и связанное с Черным морем.

"Это может быть одновременно и энергетическое перемирие, и перемирие в Черном море, но именно в такой комбинации", — отметил Сибига.

Украина рассчитывает на поддержку партнеров

Министр заявил, что у Украины есть собственные предложения по завершению войны и она работает над их поддержкой со стороны других государств.

"И у нас также есть поддержка и предложения от других стран, чтобы это стало реальностью. Украина хочет закончить эту войну, у нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и нужно забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России", — сказал он.

Сибига также заявил, что для достижения договоренностей необходимо оказывать давление на Москву.

"Россия понимает только давление", — заявил глава МИД.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Киев не будет атаковать российские энергетические объекты, а Москва согласилась поступать так же.

Позже Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии энергетического перемирия. Однако президент отметил, что Украина готова прекратить такие удары.