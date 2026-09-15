Зеленский заявил, что энергетического перемирия между Украиной и Россией нет

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент энергетического перемирия между Украиной и Россией, о котором недавно сказал президент США Дональд Трамп — пока что нет. При этом Киев готов пойти на прекращение этих ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для CBS News.

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Что сказал Зеленский об энергетическом перемирии с Россией

В ходе беседы украинский лидер заявил, что пока что энергетического перемирия между странами нет. Он пояснил, что диктатор РФ Владимир Путин не уважает и не собирается думать о том, как вести переговоры со слабыми людьми, и поэтому Украина отвечает.

В то же время он сказал, что Киев готов к прекращению ударов по энергетике, однако Украина и Россия вкладывают в понятие энергетики разный смысл.

"Поэтому мы отвечаем. Мы никогда не атакуем первыми. Когда Стив и Джаред были здесь и подняли эту тему, то есть то, о чем президент Трамп упоминал в своих сообщениях. Они сказали: "Давайте подумаем об этих нефтеперерабатывающих заводах и других энергетических объектах". Я сказал: "Послушайте, мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это значит для нас. Для Путина энергетика — это продавать нефть, продавать газ. Для нас энергетика — это иметь электричество для наших людей. Вот и все", — пояснил Зеленский.

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Также президент Украины прокомментировал российский удар по поезду возле границы с Польшей, в котором находились представители США и Европы.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может быть, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали", — резюмировал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией якобы достигнута договоренность о прекращении ударов по энергетике друг друга. В частности, Киев не будет атаковать российские энергетические объекты, а Москва якобы согласилась поступить так же.

Также мы писали, что Зеленский после этого рассказал, что США предложили прекратить взаимные удары, но сказал, что Киев ждет конкретики по энергетическому перемирию.