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Зеленский: Украина ждет конкретики по энергетическому перемирию

Ua ru
14 сентября 2026 21:43
Украина ждет конкретики по поводу энергетического перемирия — Зеленский
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре. Украина готова поддержать такую инициативу как первый шаг к деэскалации, однако ожидает от партнеров конкретных шагов и гарантий длительного прекращения российских атак.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Новини.LIVE.

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Также Зеленский подчеркнул, что договоренность должна охватывать энергетику, продовольственные маршруты и другие объекты критической инфраструктуры. В то же время он отметил, что Россия пока не продемонстрировала реального желания завершить войну.

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Автор:
Штин Ульяна

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