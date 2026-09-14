Україна чекає конкретики щодо енергетичного перемир’я - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі. За його словами, Україна готова підтримати такий крок, якщо він стане початком реальної деескалації та призведе до тривалого припинення російських атак.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

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Україна готова підтримати пропозицію США

Український лідер Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що наразі Вашингтон виступив із пропозицією щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. Він наголосив, що Україна готова погодитися на такий формат, якщо він передбачатиме припинення російських атак по українській інфраструктурі та відповідну відмову України від ударів у відповідь.

"Якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію", — заявив президент.

Зеленський розповів про позицію Росії та припинення атак

Водночас глава держави зазначив, що Росія відчуває тиск через українські удари по її військовій економіці, проте наразі немає ознак того, що Москва справді готова завершити війну. Якщо це відбудеться, Україна готова здійснити свої деескалаційні кроки.

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"Поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки", — сказав президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що питання припинення атак має стосуватися не лише окремих об’єктів, а й енергетики, продовольчих шляхів та іншої критичної інфраструктури.

"Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на "вибори", а на увесь час. Ми очікуємо на конкретику від наших партнерів", — написав президент у своїх соціальних мережах.