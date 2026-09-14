Зеленський: Україна розробляє нові перехоплювачі проти дронів

Зустріч Володимира Зеленського, Михайла Драпатого та Євгенія Хмари. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє нове покоління перехоплювачів дронів для протидії російським "шахедам", зокрема реактивним. Наразі тривають випробування розробок, а всі процеси намагаються пришвидшити. Фінансування для роботи вже забезпечене.

Про це повідомив Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Україна випробовує нові перехоплювачі

Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо протидії російським ударним безпілотникам та роботи з виробниками над новим поколінням дронів-перехоплювачів.

За його словами, відповідні розробки вже є, а зараз вони проходять випробування. Українська сторона також працює над прискоренням усіх процесів, щоб отримати ефективний інструмент захисту в достатніх обсягах.

"Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю", — наголосив Зеленський.

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Він додав, що фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили. Окремо обговорили кроки, які можуть пришвидшити отримання результату, з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Під час доповідей також обговорили ситуацію на фронті. За словами Президента, українські військові продовжують захищати свої позиції та ведуть активну оборону.

Зеленський окремо подякував військовослужбовцям, які виконують завдання на Донецькому напрямку, зокрема бійцям 3-го армійського корпусу, 66-ї та 125-ї механізованих бригад і 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Як писали Новини.LIVE, російські війська атакували складські приміщення у Прилуках. Унаслідок удару є загиблі та поранені, на місці працюють екстрені служби.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику та знову масово запускає звичайні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ могла накопичити значну кількість таких дронів після масованого використання реактивних безпілотників у серпні.