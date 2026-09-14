Атака РФ на Прилуки: троє загиблих та семеро поранених

Руйнування внаслідок атаки РФ на Прилуки. Фото: Нацполіція

У понеділок вдень, 14 вересня, російські війська атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства у Прилуках Чернігівської області. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених. На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки та інші профільні служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

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Наслідки російського обстрілу Прилук. Фото: Нацполіція

Що відомо про атаку РФ на Прилуки

За даними поліції, російські окупанти сьогодні вдень, 14 вересня, атакували складські приміщення сільгосппідприємства у місті Прилуки Чернігівської області. Наразі попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.

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Правоохоронці закликають громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки. Також поліція закликає реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення Нацполіції України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 14 вересня майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Через удари постраждали дві жінки віком 39 і 34 роки, також пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобіль. Під атакою опинилися Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони області.

Новини.LIVE також писали, що 13 вересня Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 безпілотників. Крім того, РФ застосувала майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.