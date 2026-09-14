Атака РФ на Прилуки: троє загиблих та семеро поранених

РФ атакувала складські приміщення у Прилуках: є загиблі та поранені
У понеділок вдень, 14 вересня, російські війська атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства у Прилуках Чернігівської області. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених. На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки та інші профільні служби.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.
Що відомо про атаку РФ на Прилуки
За даними поліції, російські окупанти сьогодні вдень, 14 вересня, атакували складські приміщення сільгосппідприємства у місті Прилуки Чернігівської області. Наразі попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених.
Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.
Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.
Правоохоронці закликають громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки. Також поліція закликає реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 14 вересня майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Через удари постраждали дві жінки віком 39 і 34 роки, також пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобіль. Під атакою опинилися Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони області.
Новини.LIVE також писали, що 13 вересня Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 безпілотників. Крім того, РФ застосувала майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.