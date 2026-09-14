Росія атакувала три райони на Дніпропетровщині: є поранені

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська вранці 14 вересня майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали дві жінки, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

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Робота рятувальників на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Під ударом три райони

Під російськими атаками опинилися Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони області. На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, а також Покровській і Мирівській громадах.

У Синельниківському районі внаслідок атаки на Петропавлівську громаду пошкоджено автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 39 і 34 роки.

У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджено об'єкти інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

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