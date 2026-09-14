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Головна Новини дня На Дніпропетровщині двоє жінок постраждали через російські дрони

На Дніпропетровщині двоє жінок постраждали через російські дрони

Ua ru
14 вересня 2026 08:32
Росія атакувала три райони на Дніпропетровщині: є поранені
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська вранці 14 вересня майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали дві жінки, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

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Российские обстрелы
Робота рятувальників на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Під ударом три райони

Під російськими атаками опинилися Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони області. На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, а також Покровській і Мирівській громадах.

У Синельниківському районі внаслідок атаки на Петропавлівську громаду пошкоджено автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 39 і 34 роки.

У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджено об'єкти інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оцінку Інституту вивчення війни щодо російських ударів поблизу кордону України з ЄС. Аналітики вважають, що Москва прагне залякати західних союзників та послабити їхню підтримку Києва.

Також Новини.LIVE писав про попередження мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо можливого посилення атак на захід України. За його словами, регіон має готуватися до частіших російських ударів.

ДСНС Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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