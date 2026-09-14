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Главная Новости дня На Днепропетровщине две женщины пострадали из-за российских дронов

На Днепропетровщине две женщины пострадали из-за российских дронов

Ua ru
14 сентября 2026 08:32
Россия нанесла удары по трем районам в Днепропетровской области: есть раненые
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Утром 14 сентября российские войска почти десять раз нанесли удары с помощью беспилотников по трем районам Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили две женщины, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

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Российские обстрелы
Работа спасателей в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Под ударом три района

Под российскими атаками оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области. В Никопольском районе оккупанты наносили удары по Никополю, а также по Покровской и Мировской общинам.

В Синельниковском районе в результате атаки на Петропавловскую общину поврежден автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 39 и 34 лет.

В Кривом Роге в результате российского удара повреждены объекты инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке Института изучения войны относительно российских ударов вблизи границы Украины с ЕС. Аналитики считают, что Москва стремится запугать западных союзников и ослабить их поддержку Киева.

Также Новини.LIVE писал о предупреждении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о возможном усилении атак на запад Украины. По его словам, регион должен готовиться к более частым российским ударам.

ГСЧС Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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