Россия нанесла удары по трем районам в Днепропетровской области: есть раненые

На Днепропетровщине две женщины пострадали из-за российских дронов
Утром 14 сентября российские войска почти десять раз нанесли удары с помощью беспилотников по трем районам Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили две женщины, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Под ударом три района
Под российскими атаками оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области. В Никопольском районе оккупанты наносили удары по Никополю, а также по Покровской и Мировской общинам.
В Синельниковском районе в результате атаки на Петропавловскую общину поврежден автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 39 и 34 лет.
В Кривом Роге в результате российского удара повреждены объекты инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке Института изучения войны относительно российских ударов вблизи границы Украины с ЕС. Аналитики считают, что Москва стремится запугать западных союзников и ослабить их поддержку Киева.
Также Новини.LIVE писал о предупреждении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о возможном усилении атак на запад Украины. По его словам, регион должен готовиться к более частым российским ударам.