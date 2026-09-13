Зеленський заявив, що за тиждень РФ атакувала Україну 2100 БпЛА

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія за цей тиждень випустила по Україні близько 2 100 дронів. Також ворог застосував майже 1 700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах і житлових будинках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у неділю, 13 вересня.

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РФ випустила по Україні понад дві тисячі дронів за тиждень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 безпілотників. За його словами, значну частину з них становили реактивні "шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Крім того, РФ застосувала майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.

"Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні "шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів", — зазначив глава держави.

Росія атакувала енергетику, Укрзалізницю та будинки

Зеленський зазначив, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах і звичайних житлових будинках. Також, за словами президента, Одесу атакували ракетами та дронами. У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів.

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"Сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували Одесу ракетами та дронами. У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів. Зокрема, всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом", — поінформував лідер.

Зеленський заявив про спільну загрозу російського тероризму

Президент наголосив, що українці щодня борються, щоб російські удари не поширилися далі в Європу. За його словами, російський тероризм є спільною загрозою для багатьох, однак його можна і потрібно розбити в Україні. Зеленський також подякував усім, хто допомагає захищати українське небо та підтримувати людей.

"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні. Дякую кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку наших людей", — резюмував президент України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна шукає способи протидії новій модифікації російських Shahed із реактивними двигунами. Зеленський заявив, що такі дрони стали серйозним викликом для української системи захисту. За його словами, Україна вже знайшла кілька компаній і технологій, але для масового виробництва потрібен час.

Новини.LIVE також писали, що Україна прагне отримувати 100–120 ракет Patriot щомісяця протягом найхолодніших місяців. Зеленський зазначив, що ракети мають надходити із запасів і виробництва США, від європейських країн та інших партнерів. Паралельно Україна разом із компаніями з десяти країн розробляє власну систему FREYJA, перший комплекс якої планують випробувати до кінця грудня.