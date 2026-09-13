Зеленский заявил, что за неделю РФ нанесла по Украине 2100 ударов с помощью БпЛА

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

За эту неделю Россия запустила по Украине около 2 100 дронов. Также противник применил почти 1 700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов. Сегодня ночью и утром были нанесены удары по энергетическим объектам, "Укрзализныце", предприятиям и жилым домам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в воскресенье, 13 сентября.

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Россия запустила по Украине более двух тысяч дронов за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за эту неделю Россия запустила по Украине около 2100 беспилотников. По его словам, значительную часть из них составляли реактивные "Шахеды", с помощью которых россияне пытаются развалить экономику и разрушить жизнь людей. Кроме того, РФ применила почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов.

"Только за эту неделю Россия запустила по Украине около 2100 дронов. Значительная часть из них — именно реактивные "Шахеды", с помощью которых россияне пытаются разрушить экономику и уничтожить жизни людей. Также враг применил почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов", — отметил глава государства.

Россия атаковала энергетику, "Укрзализныцю" и жилые дома

Зеленский отметил, что сегодня ночью и утром были нанесены удары по энергетике, "Укрзализныце", предприятиям и обычным жилым домам. Также, по словам президента, Одессу атаковали ракетами и дронами. Во многих западных областях продолжаются восстановительные работы после ночных ударов.

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"Сегодня ночью и утром были нанесены удары по энергетике, "Укрзализныце", предприятиям и обычным жилым домам. Одессу атаковали ракетами и дронами. Во многих западных областях продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. В частности, все необходимые службы работают у украинско-польской границы на Волыни, где россияне демонстративно сожгли локомотив поезда и повредили заправку ударом дрона", — сообщил лидер.

Зеленский заявил о совместной угрозе российского терроризма

Президент подчеркнул, что украинцы ежедневно борются за то, чтобы российские удары не распространились дальше в Европу. По его словам, российский терроризм является общей угрозой для многих, однако его можно и нужно разгромить в Украине. Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает защищать украинское небо и поддерживать людей.

"Именно для того, чтобы эти удары не проникли дальше, в Европу, каждый день борются украинцы и украинки, отдают свои жизни и не дают агрессии расширяться. Российский терроризм — это общая угроза для многих, но разгромить его точно можно и нужно в Украине. Спасибо каждому, кто вкладывается в защиту украинского неба и поддержку наших людей", — подытожил президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина ищет способы противодействия новой модификации российских Shahed с реактивными двигателями. Зеленский заявил, что такие дроны стали серьезным вызовом для украинской системы защиты. По его словам, Украина уже нашла несколько компаний и технологий, но для массового производства требуется время.

Новини.LIVE также писали, что Украина стремится получать 100–120 ракет Patriot ежемесячно в течение самых холодных месяцев. Зеленский отметил, что ракеты должны поступать из запасов и с производств США, из европейских стран и от других партнеров. Параллельно Украина совместно с компаниями из десяти стран разрабатывает собственную систему FREYJA, первый комплекс которой планируется испытать до конца декабря.