Владимир Зеленский: Украине требуется 100–120 ракет Patriot ежемесячно

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Украина стремится ежемесячно получать 100–120 ракет для систем Patriot в самые холодные месяцы. Речь идет о боеприпасах из запасов и производства США, а также из европейских стран и от других партнеров. В то же время Украина совместно с компаниями из десяти стран разрабатывает собственную противоракетную систему FREYJA.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сколько ракет Patriot нужно Украине

По словам Зеленского, Россия в настоящее время производит около 140 баллистических ракет ежемесячно. Согласно правилам НАТО, для уничтожения такого количества целей необходимо иметь вдвое больше ракет-перехватчиков — около 280.

В то же время президент отметил, что даже получение 100 ракет Patriot ежемесячно является сложной задачей для Украины.

"Я хочу 100–120 ракет на эти тяжелые месяцы, особенно на холодные месяцы", — сказал Зеленский.

Читайте также:

Он добавил, что Украина рассчитывает напоставки ракет из запасов и производства США, а также от европейских государств и партнеров на Ближнем Востоке.

Украина разрабатывает собственную систему FREYJA

Параллельно Украина работает над собственной противоракетной системой FREYJA совместно с компаниями из десяти стран. По словам Зеленского, первый комплекс планируется изготовить и испытать до конца декабря.

Президент отметил, что создание таких систем обычно занимает годы. Однако из-за войны Украина не может ждать так долго.

"Главная задача — до конца декабря разработать систему, проверить, как она работает. А затем приступить к серийному производству", — заявил Зеленский.

По его словам, основными компонентами FREYJA являются пусковая установка и ракета. Зеленский подчеркнул, что они уже производятся в Украине.

"Главная часть этой системы — это пусковая установка и ракета. У нас они есть. Это украинское производство", — сказал президент.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина стремительно теряет запасы ракет для средств противовоздушной обороны из-за регулярных российских обстрелов. В частности, речь идет о боеприпасах для истребителей F-16 и систем Patriot, потребность в которых остается особенно высокой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Германия в срочном порядке передаст Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности Берлина усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне постоянных российских атак.