Володимир Зеленський: Україні потрібно 100–120 ракет Patriot щомісяця

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна прагне отримувати 100–120 ракет для систем Patriot щомісяця протягом найхолодніших місяців. Йдеться про боєприпаси із запасів та виробництва США, від європейських країн та інших партнерів. Водночас Україна разом із компаніями з десяти країн розробляє власну протиракетну систему FREYJA.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Deutsche Welle, передає Новини.LIVE.

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Скільки ракет Patriot потрібно Україні

За словами Зеленського, Росія наразі виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця. Відповідно до правил НАТО, для знищення такої кількості цілей потрібно мати вдвічі більше ракет-перехоплювачів — близько 280.

Водночас президент зазначив, що навіть отримання 100 ракет Patriot щомісяця є складним завданням для України.

"Я хочу 100–120 ракет за ці важкі місяці, особливо холодні місяці", — сказав Зеленський.

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Він додав, що Україна розраховує на постачання ракет із запасів і виробництва США, а також від європейських держав та партнерів на Близькому Сході.

Україна розробляє власну систему FREYJA

Паралельно Україна працює над власною протиракетною системою FREYJA разом із компаніями з десяти країн. За словами Зеленського, перший комплекс планують виготовити та випробувати до кінця грудня.

Президент зазначив, що створення таких систем зазвичай займає роки. Однак через війну Україна не може чекати так довго.

"Головна задача — до кінця грудня, щоб виробити систему, перевірити, як вона працює. І потім йти до продукції", — заявив Зеленський.

За його словами, основними компонентами FREYJA є пускова установка та ракета. Зеленський наголосив, що вони вже є в українському виробництві.

"Головна частина цієї системи — це пускова установка та ракета. У нас вони є. Це українське виробництво", — сказав президент.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна стрімко втрачає запаси ракет для засобів протиповітряної оборони через регулярні російські обстріли. Зокрема, йдеться про боєприпаси для винищувачів F-16 та систем Patriot, потреба в яких залишається особливо високою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Німеччина терміново передасть Україні додаткові ракети для систем Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність Берліна посилити українську протиповітряну оборону на тлі постійних російських атак.