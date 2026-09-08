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Пісторіус: Німеччина терміново передасть Україні ракети для Patriot

Ua ru
8 вересня 2026 20:39
Німеччина терміново передасть Україні ракети для Patriot
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: ОП

Німеччина ухвалила рішення терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot безпосередньо із наявних запасів Бундесверу. Німеччина планує забезпечити постачання цього озброєння до початку складного зимового сезону для посилення захисту критичної інфраструктури від російських повітряних атак. Також Німеччина обіцяє розширити логістику поставок інших видів далекобійних боєприпасів та ракет класу "повітря-повітря".

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukranews.

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Екстренна допомога Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що захист української енергетичної та цивільної системи та їх підготовка до зимового періоду наразі є стратегічним пріоритетом для європейських партнерів. Тому це вимагає негайних практичних кроків.

Для цього німецька сторона залучить власні недоторканні армійські резерви, аби закрити критичні потреби Повітряних сил ЗСУ.

"Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає від нас діяти рішуче та негайно. Тому я вирішив надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу", — наголосив очільник німецького міністерства.

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Пісторіус також закликав інших учасників Рамштайну перевірити власні запаси та розглянути можливість аналогічних поставок Україні.

"Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України", — сказав Пісторіус.

Окрім цього термінового рішення, Німеччина паралельно продовжує масштабне виконання попередніх контрактів щодо інших протиповітряних систем, зокрема тактичних комплексів ППО типу IRIS-T разом із великою кількістю боєкомплекту.

Як писали Новини.LIVE раніше, Німеччина вирішила посилити захист від російських диверсій. Зокрема, йдеться про створення мобільного підрозділу захисту від дронів Федеральної поліції. Такі підрозділи зможуть оперативно переміщуватися між різними регіонами країни. 

Також ми повідомляли, що Німеччина виділила 400 млн доларів на боєприпаси та ракети для України в межах програми PURL. Німеччина вже вчетверте долучилася до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів, необхідних Україні, але недоступних для виробництва в Європі.

Німеччина зброя Рамштайн Борис Пісторіус Patriot
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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