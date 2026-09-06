Німеччина посилює захист від російських диверсій: створять систему протидії дронам

Александр Добріндт. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Після спроби атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина має намір посилити протидію російській диверсійній діяльності. Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт заявив про плани сформувати систему захисту, яка має запобігати новим атакам.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE.

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Посилення захисту в Німеччині

"Гібридні атаки Росії з використанням безпілотників, начинених бомбами, на аеропорти, агентів у наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури є щоденною реальністю. Ці атаки посилюватимуться, але ми можемо захистити себе", — заявив Добріндт.

План безпеки Німеччини складає з декількох напрямків. Зокрема, йдеться про розширення мобільного підрозділу захисту від дронів Федеральної поліції. Вони зможуть оперативно переміщуватися між різними районами. Для цього їх забезпечать гелікоптерами та спеціалізованим автотранспортом. Базуватися такі сили планують у дев’яти ключових містах Німеччини: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Надалі протидія дронам може стати спільним завданням не тільки Федеральної поліції та державних структур, а й приватних компаній, які відповідають за об’єкти критичної інфраструктури. Для них планують передбачити законні механізми, які дозволятимуть не лише виявляти безпілотники, а й вживати активних заходів для захисту від таких загроз.

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Для пошуку потенційних убивць, шпигунів та інших осіб, які можуть готувати напади, планують ширше застосовувати сучасні технології. Серед них — системи на основі штучного інтелекту, біометричне розпізнавання облич і відеоспостереження, зокрема на залізничних вокзалах.

Крім того, планується створення національного захисного щита "Кібердом". Йдеться про мережу цифрових датчиків, які призначені для виявлення та перехоплення атак хакерів.

Як писали Новини.LIVE, у Німеччині зафіксували чергову спробу диверсії, яка могла бути спрямована проти оборонного підприємства, що має звʼязки з Україною. У Мюнхені невідомі залишили кілька запальних пристроїв на будівельному майданчику навпроти головного офісу технологічної компанії Rohde & Schwarz.

Крім того, нещодавно в Німеччині двоє українців постраждали від вибуху невідомо предмета. Йдеться про 17-річну дівчину та 18-річного хлопця.

Також німецькі правоохоронці встановили осіб, яких підозрюють у спробі здійснити теракт проти українського літака в Лейпцигу 4 серпня. Аналіз ДНК допоміг вийти на людей, які мають російські та латвійські паспорти.