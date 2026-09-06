Германия усиливает защиту от российских диверсий: будет создана система противодействия дронам

Александр Добриндт. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

После попытки атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле Германия намерена усилить меры по противодействию российской диверсионной деятельности. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о планах создать систему защиты, которая должна предотвратить новые атаки.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

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Усиление защиты в Германии

"Гибридные атаки России с использованием беспилотников, начиненных бомбами, на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры — это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем защитить себя", — заявил Добриндт.

План безопасности Германии состоит из нескольких направлений. В частности, речь идет о расширении мобильного подразделения защиты от дронов Федеральной полиции. Они смогут оперативно перемещаться между различными районами. Для этого их оснастят вертолетами и специализированным автотранспортом. Разместить такие силы планируется в девяти ключевых городах Германии: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

В дальнейшем противодействие дронам может стать совместной задачей не только Федеральной полиции и государственных структур, но и частных компаний, отвечающих за объекты критической инфраструктуры. Для них планируется предусмотреть законные механизмы, которые позволят не только выявлять беспилотники, но и принимать активные меры для защиты от таких угроз.

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Для поиска потенциальных убийц, шпионов и других лиц, которые могут готовить нападения, планируется шире применять современные технологии. Среди них — системы на основе искусственного интеллекта, биометрическое распознавание лиц и видеонаблюдение, в частности на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, планируется создание национального защитного щита "Кибердом". Речь идет о сети цифровых датчиков, предназначенных для обнаружения и перехвата атак хакеров.

Как писали Новини.LIVE, в Германии зафиксировали очередную попытку диверсии, которая могла быть направлена против оборонного предприятия, имеющего связи с Украиной. В Мюнхене неизвестные оставили несколько зажигательных устройств на строительной площадке напротив главного офиса технологической компании Rohde & Schwarz.

Кроме того, недавно в Германии двое украинцев пострадали от взрыва неизвестного предмета. Речь идет о 17-летней девушке и 18-летнем парне.

Также немецкие правоохранители установили личности лиц, подозреваемых в попытке совершить теракт против украинского самолета в Лейпциге 4 августа. Анализ ДНК помог выйти на людей, имеющих российские и латвийские паспорта.