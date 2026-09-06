Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Германия усилит меры защиты от российских диверсий

Германия усилит меры защиты от российских диверсий

Ua ru
6 сентября 2026 15:03
Германия усиливает защиту от российских диверсий: будет создана система противодействия дронам
Александр Добриндт. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

После попытки атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле Германия намерена усилить меры по противодействию российской диверсионной деятельности. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о планах создать систему защиты, которая должна предотвратить новые атаки.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

Реклама

Усиление защиты в Германии

"Гибридные атаки России с использованием беспилотников, начиненных бомбами, на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры — это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем защитить себя", — заявил Добриндт.

План безопасности Германии состоит из нескольких направлений. В частности, речь идет о расширении мобильного подразделения защиты от дронов Федеральной полиции. Они смогут оперативно перемещаться между различными районами. Для этого их оснастят вертолетами и специализированным автотранспортом. Разместить такие силы планируется в девяти ключевых городах Германии: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

В дальнейшем противодействие дронам может стать совместной задачей не только Федеральной полиции и государственных структур, но и частных компаний, отвечающих за объекты критической инфраструктуры. Для них планируется предусмотреть законные механизмы, которые позволят не только выявлять беспилотники, но и принимать активные меры для защиты от таких угроз.

Читайте также:

Для поиска потенциальных убийц, шпионов и других лиц, которые могут готовить нападения, планируется шире применять современные технологии. Среди них — системы на основе искусственного интеллекта, биометрическое распознавание лиц и видеонаблюдение, в частности на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, планируется создание национального защитного щита "Кибердом". Речь идет о сети цифровых датчиков, предназначенных для обнаружения и перехвата атак хакеров.

Как писали Новини.LIVE, в Германии зафиксировали очередную попытку диверсии, которая могла быть направлена против оборонного предприятия, имеющего связи с Украиной. В Мюнхене неизвестные оставили несколько зажигательных устройств на строительной площадке напротив главного офиса технологической компании Rohde & Schwarz.

Кроме того, недавно в Германии двое украинцев пострадали от взрыва неизвестного предмета. Речь идет о 17-летней девушке и 18-летнем парне.

Также немецкие правоохранители установили личности лиц, подозреваемых в попытке совершить теракт против украинского самолета в Лейпциге 4 августа. Анализ ДНК помог выйти на людей, имеющих российские и латвийские паспорта.

МВД Германия Россия защита киберзащита
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации