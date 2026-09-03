Попытка взрыва украинского самолета в Германии: новые подробности

Украинские грузовые самолеты "Антонов" в аэропорту Лейпцига. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Немецкие правоохранительные органы установили личности предполагаемых исполнителей попытки теракта против украинского самолета в Лейпциге 4 августа. Следы ДНК привели к гражданам с паспортами России и Латвии. По данным МВД Германии, гибридная операция была наспех спланирована российскими органами, хотя Москва обвинения отвергает.

Об этом говорится в статье Suddeutsche Zeitung, передает Новини.LIVE.

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Генетическая экспертиза и итальянская виза

Прорыв в расследовании августовской попытки взрыва украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпциг/Галле произошел благодаря анализу ДНК. Криминалисты обнаружили биологические материалы на одном из изъятых беспилотников, а также внутри жестяной банки, куда диверсанты поместили взрывчатку. Кроме того, генетические следы остались на специальной антенне, которую злоумышленники закрепили на дереве возле аэродрома для усиления сигнала управления мобильными дронами.

Сравнение этих образцов с европейскими базами данных дало совпадения в Литве и Финляндии, где владелец ДНК уже привлекал внимание местных властей из-за других правонарушений. Следствие установило, что им является гражданин Беларуси, имеющий российский паспорт. Немецким органам удалось полностью реконструировать его маршрут: мужчина въехал в Германию в конце апреля по итальянской туристической визе, которую ему официально выдало посольство Италии в Минске.

Куратор из Латвии и три найденных беспилотника

Вторым участником сговора, по версии следствия, был мужчина русского происхождения с латвийским паспортом. Правоохранители считают его ответственным за логистику и инструктаж. Данный фигурант, имеющий связи с российской разведкой, прибыл в Германию в конце июля. Он прилетел в берлинский аэропорт BER, арендовал автомобиль и отправился на нем в Лейпциг. Свою миссию координатор завершил за два дня до неудавшегося теракта, вновь покинув страну самолетом через Берлин.

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В настоящее время дело против обоих подозреваемых официально расследует Федеральный генеральный прокурор. Однако даже несмотря на установление личностей, следователи скептически оценивают шансы привлечь их к ответственности.

Так правоохранители вспоминают хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году: тогда идентифицированных российских агентов так и не арестовали, поскольку они просто перестали приезжать в Европу. Впрочем, специалисты Федерального управления уголовной полиции (BKA) продолжают изучать вещественные доказательства. На месте атаки нашли три дрона в сборе или в разобранном состоянии, однако эксперты BKA предполагают, что аппаратов могло быть значительно больше.

Реакция немецкого правительства и опровержения Москвы

Правительство Германии пришло к выводу, что ответственность за инцидент 4 августа несет именно Россия. Министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) озвучил эту позицию во время пресс-конференции во вторник вечером. Чиновник подчеркнул, что покушение имеет признаки «высокой степени технической экспертизы и значительных организационных усилий». По его словам, эта атака с использованием дронов указывает на уже знакомую схему гибридных российских операций в Европе.

"Полученные на данный момент выводы указывают на причастных лиц, действовавших от имени российских государственных органов", — сказал Добриндт.

При этом министр назвал исполнителей агентами низкого уровня. Никаких имен или конкретных доказательств причастности российских разведывательных служб чиновник не привёл, пояснив, что процесс расследования требует «высочайшего уровня защиты информации».

Россия традиционно отвергает любую причастность к диверсии. Посольство РФ в Берлине обнародовало заявление, в котором назвало инцидент наспех спланированной провокацией и посетовало на проявления антироссийской истерии в Германии.

Немецкие СМИ отмечают, что тактика полного отрицания саботажа или встречных обвинений вполне привычна для Москвы. Подобная риторика звучала и в связи с убийством грузина в берлинском парке Кляйнер Тиргартен в августе 2019 года. Тогда немецкие правоохранители арестовали наемного убийцу из РФ, которого впоследствии приговорили к пожизненному заключению. Однако в 2024 году Россия вернула его в рамках масштабного обмена пленными. Примечательно, что тогда в Москве киллера встречал и лично обнимал президент Владимир Путин.

Новини.LIVE сообщали, что 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле произошла попытка целенаправленной диверсии против украинского самолета Ан-124 "Руслан". Тогда управляемый FPV-дрон врезался прямо в его крыло, в зону расположения топливных баков. Беспилотник был оснащен военным пластическим взрывчатым веществом Semtex, однако чудом не взорвался при ударе. Поврежденный дрон незаметно пролежал на перроне еще четыре часа, пока на него случайно не наступил водитель экскурсионного автобуса, который и поднял тревогу.

Из-за инцидента полеты в немецком аэропорту были экстренно приостановлены, а впоследствии во время рейса самолет ещё и столкнулся в небе с неустановленным объектом. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили факт инцидента, отметив, что люди не пострадали. Также флот компании «Антонов» остался целым. Немецкая полиция и спецслужбы расследуют происшествие как спланированную диверсионную атаку.

Параллельно правительство Финляндии заявило об угрозе масштабных российских провокаций на границе. По данным Хельсинки, Москва может использовать захваченные на украинском фронте беспилотники для ударов по инфраструктуре НАТО под «чужим флагом», чтобы обвинить Украину и посеять хаос внутри Альянса.