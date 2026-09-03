Взрыв в Аугсбурге 2 сентября: пострадали граждане Украины

Немецкие правоохранители. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Германии двое украинцев 17 и 18 лет пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на улице Банхофштрассе в Аугсбурге. Инцидент произошел 2 сентября около 3:15 утра. Воздушная волна повредила соседние магазины, а через несколько часов полиция перекрыла местный вокзал из-за подозрения на наличие еще одной бомбы.

Об этом сообщили правоохранительные органы Германии, передает Новини.LIVE.

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В Германии произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали двое украинцев

Инцидент произошел в среду, 2 сентября, около 03:15 ночи в проходе на улице Банхофштрассе. В результате взрыва пострадали двое граждан Украины — 17-летняя девушка и 18-летний юноша. Оба получили легкие травмы, в том числе акустическую травму. Взрывная волна также повредила фасады и витрины ювелирного магазина, аптеки, банка и туристического агентства. Точную сумму нанесенного ущерба специалисты пока не подсчитали.

Около 8:30 во время обследования территории правоохранители обнаружили подозрительный предмет в туннеле Центрального вокзала Аугсбурга. Из-за потенциальной угрозы весь вокзальный комплекс пришлось срочно закрыть. Кроме того, было приостановлено движение поездов.

К проверке находки привлекли специалистов Баварского государственного управления криминальной полиции и собаку. Экспертиза показала, что объект не представляет никакой опасности, после чего около 10:00 утра все ограничения на вокзале сняли.

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В масштабной полицейской операции к обыскам были привлечены около 200 сотрудников силовых структур. В настоящее время криминальная полиция Аугсбурга продолжает расследование, чтобы выяснить мотивы преступления, предысторию и точную хронологию событий.

Новини.LIVE отмечает, что правоохранители установили личности, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Лейпцига 4 августа, где планировалось взорвать украинские грузовые самолеты. Подозреваемые оставили генетические следы на дронах и антеннах, которые должны были использоваться для нападения на самолеты. Однако правоохранители сомневаются, что их удастся привлечь к уголовной ответственности.

Ранее, 10 августа, в Финляндии предупредили, что Россия может готовить диверсии в ЕС и НАТО с использованием украинских беспилотников, которые они захватили на фронте. Таким образом Кремль может устраивать провокации под чужим флагом.