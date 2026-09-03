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Головна Новини дня В Аугсбурзі вибухнув невідомий предмет: поранено українців

В Аугсбурзі вибухнув невідомий предмет: поранено українців

Ua ru
3 вересня 2026 08:33
Вибух в Аугсбурзі 2 вересня: постраждали громадяни України
Німецькі правоохоронці. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Німеччині двоє українців 17 та 18 років постраждали через вибух невідомого предмета на вулиці Банхофштрассе в Аугсбурзі. Подія сталася 2 вересня близько о 3:15 ранку. Вибухова хвиля пошкодила сусідні крамниці, а через кілька годин поліція перекрила місцевий вокзал через підозру на ще одну бомбу.

Про це повідомили правоохоронці Німеччини, передає Новини.LIVE.

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В Німеччині стався вибух невідомого предмета від якого постраждали двоє українців

Інцидент стався середу, 2 вересня, близько о 03:15 ночі в проході на вулиці Банхофштрассе. Внаслідок детонації постраждали двоє громадян України — це17-річна дівчина та 18-річний юнак. Обидва отримали легкі ушкодження, зокрема акустичну травму. Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини ювелірного магазину, аптеки, банку та туристичної агенції. Точну суму завданих збитків фахівці поки не підрахували.

Близько 8:30 під час обстеження території правоохоронці натрапили на підозрілий предмет у тунелі Центрального вокзалу Аугсбурга. Через потенційну загрозу весь вокзальний комплекс довелося терміново закрити. Окрім того, убло призупинено рух поїздів.

До перевірки знахідки залучили фахівців Баварського державного управління кримінальної поліції та собаку. Експертиза показала, що об'єкт не становить жодної небезпеки, після чого близько 10:00 ранку всі обмеження на вокзалі зняли.

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Масштабна поліцейська операція залучила до обшуків близько 200 силовиків. Наразі кримінальна поліція Аугсбурга продовжує розслідування, щоб з'ясувати мотиви злочину, передісторію та точну хронологію подій.

Новини.LIVE зазначає, що правоохоронці встановили осіб, які можуть бути причетні до підготовки теракту в аеропорту Лейпцига 4 серпня, де планувалося підірвати українські вантажні літаки. Підозрювані залишили генетичні матеріали на дронах та антенах, які мали використати для нападу на літаки. Але правоохоронці сумніваються, що їх вдасться притягнути до кримінальної відповідальності.

Раніше, 10 серпня, у Фінляндії попередили, що Росія може готувати диверсії в ЄС та НАТО із застосуванням українських безпілотників, які вони захопили на фронті.  Таким чином Кремль може влаштовувати провокації під чужим прапором.

Німеччина українці вибух поліція інцидент
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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