Германия в срочном порядке передаст Украине ракеты для системы «Пэтриот»

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: ОП

Германия приняла решение в срочном порядке передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot непосредственно из имеющихся запасов Бундесвера. Германия планирует обеспечить поставки этого вооружения до начала сложного зимнего сезона для усиления защиты критически важной инфраструктуры от российских воздушных атак. Также Германия обещает расширить логистику поставок других видов дальнобойных боеприпасов и ракет класса "воздух-воздух".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukranews.

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Экстренная помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что защита украинской энергетической и гражданской инфраструктуры и их подготовка к зимнему периоду в настоящее время являются стратегическим приоритетом для европейских партнеров. Поэтому это требует немедленных практических шагов.

Для этого немецкая сторона задействует собственные неприкосновенные армейские резервы, чтобы покрыть критические потребности Воздушных сил ВСУ.

"Подготовка Украины к зиме является высшим приоритетом и требует от нас действовать решительно и немедленно. Поэтому я решил предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", — подчеркнул глава немецкого министерства.

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Писториус также призвал других участников Рамштайна проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.

"Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины", — сказал Писториус.

Помимо этого срочного решения, Германия параллельно продолжает масштабное выполнение предыдущих контрактов по другим противовоздушным системам, в частности тактическим комплексам ПВО типа IRIS-T вместе с большим количеством боекомплекта.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Германия решила усилить защиту от российских диверсий. В частности, речь идет о создании мобильного подразделения защиты от дронов при Федеральной полиции. Такие подразделения смогут оперативно перемещаться между различными регионами страны.

Также мы сообщали, что Германия выделила 400 млн долларов на боеприпасы и ракеты для Украины в рамках программы PURL. Германия уже в четвертый раз присоединилась к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов, необходимых Украине, но недоступных для производства в Европе.