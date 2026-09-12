Зеленский рассказал, как Украина будет противодействовать реактивным Шахедам

Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина ищет способы противодействия новой модификации российских ударных дронов, в частности реактивных Shahed. Президент Владимир Зеленский заявил, что такие беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской системы обороны. В то же время он заверил, что в Украине уже есть несколько компаний, которые могут помочь противостоять этой угрозе.

Реклама

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина уже ищет решение против реактивных Shahed

По словам президента, россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники и использовать их для атак на Украину. Отдельной проблемой стали дроны с реактивными двигателями, которые могут быть сложнее для перехвата.

"Я считаю, что Украина сегодня в неплохой форме, но есть серьезные вызовы", — сказал Зеленский.

Читайте также:

Он отметил, что одним из главных вызовов остаются именно российские беспилотники.

"Есть очень много Shahed, и уже появились реактивные Shahed", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина уже работает над решениями, которые позволят эффективнее противодействовать этому оружию.

"Мы нашли несколько компаний, несколько технологий", — заявил глава государства.

В то же время президент отметил, что для масштабного производства и внедрения необходимых технологий требуется время.

"Нам нужно время, чтобы наладить массовое производство", — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжает искать возможности для усиления защиты от российских воздушных атак. По словам президента, противодействие новым типам Shahed является одной из ключевых задач для украинской стороны.

Как писали Новини.LIVE, Украина разрабатывает решения для противодействия российским реактивным "Шахедам" и может достичь показателя до 90% их уничтожения примерно за месяц-полтора. В настоящее время соответствующие технологии проходят финальные испытания, а разработчики тестируют различные варианты перехвата дронов. По словам коммерческого директора "Генерал Черешня" Евгения Пилипенко, обычные "Шахеды" украинская ПВО уже сбивает с эффективностью около 99%, тогда как реактивные дроны пока остаются более сложной целью.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина обратилась к Бельгии с просьбой предоставить боеприпасы, которые могут использоваться для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". Киев ищет дополнительные средства для противодействия новому типу ударных беспилотников, которые стали сложнее для перехвата. Вопрос укрепления возможностей украинской ПВО остается одним из ключевых направлений военной помощи.