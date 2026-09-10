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Главная Новости дня Украина просит у Бельгии боеприпасы для борьбы с беспилотниками Shahed

Украина просит у Бельгии боеприпасы для борьбы с беспилотниками Shahed

Ua ru
10 сентября 2026 17:33
Бельгия может передать Украине антишахедные боеприпасы для F-16
Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главой Министерства обороны Бельгии Тео Франкеном поставки дополнительных боеприпасов для истребителей F-16. Украина рассчитывает использовать их для противодействия реактивным беспилотникам Shahed, которые Россия активно применяет в последние месяцы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Истребитель F-16
Истребитель F-16. Фото: Andy Reeve-Smith

Украине нужны боеприпасы для F-16

В ходе переговоров Хмара и Франкен определили ключевые оборонные приоритеты до конца 2026 года и обсудили дальнейшее расширение военной поддержки Украины.

Отдельно стороны сосредоточились на бельгийской помощи в ремонте истребителей F-16 и поставках запчастей к ним.

По словам Хмары, одним из приоритетов является получение дополнительных боеприпасов для этих самолетов. Они необходимы для эффективного противодействия реактивным беспилотникам, которые в последнее время парализуют жизнь в столице и других городах.

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Хмара поблагодарил Бельгию за оборонную помощь в размере 1 млрд евро, которую страна предоставляет Украине в этом году. Он подчеркнул, что эта поддержка уже превращается в реальную помощь Силам обороны на поле боя.

Также министры обсудили расширение сотрудничества в сфере беспилотных технологий и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о разработке в Украине новых средств противодействия реактивным Shahed. По прогнозу компании "Генерал Черешня", примерно через месяц-полтора эффективность их сбивания может превысить 90%.

Также Новини.LIVE писал о маршруте, по которому российские реактивные Shahed летят в направлении Киева. Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание, что дроны максимально долго движутся вблизи границы с Беларусью. Он предположил, что это может быть связано с использованием беспилотниками белорусских базовых станций мобильной связи.

Минобороны Бельгия ракеты F-16 Шахед Евгений Хмара
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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