Бельгия может передать Украине антишахедные боеприпасы для F-16

Украина просит у Бельгии боеприпасы для борьбы с беспилотниками Shahed
Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главой Министерства обороны Бельгии Тео Франкеном поставки дополнительных боеприпасов для истребителей F-16. Украина рассчитывает использовать их для противодействия реактивным беспилотникам Shahed, которые Россия активно применяет в последние месяцы.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Украине нужны боеприпасы для F-16
В ходе переговоров Хмара и Франкен определили ключевые оборонные приоритеты до конца 2026 года и обсудили дальнейшее расширение военной поддержки Украины.
Отдельно стороны сосредоточились на бельгийской помощи в ремонте истребителей F-16 и поставках запчастей к ним.
По словам Хмары, одним из приоритетов является получение дополнительных боеприпасов для этих самолетов. Они необходимы для эффективного противодействия реактивным беспилотникам, которые в последнее время парализуют жизнь в столице и других городах.
Бельгия продолжит поддерживать Украину
Хмара поблагодарил Бельгию за оборонную помощь в размере 1 млрд евро, которую страна предоставляет Украине в этом году. Он подчеркнул, что эта поддержка уже превращается в реальную помощь Силам обороны на поле боя.
Также министры обсудили расширение сотрудничества в сфере беспилотных технологий и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о разработке в Украине новых средств противодействия реактивным Shahed. По прогнозу компании "Генерал Черешня", примерно через месяц-полтора эффективность их сбивания может превысить 90%.
Также Новини.LIVE писал о маршруте, по которому российские реактивные Shahed летят в направлении Киева. Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание, что дроны максимально долго движутся вблизи границы с Беларусью. Он предположил, что это может быть связано с использованием беспилотниками белорусских базовых станций мобильной связи.