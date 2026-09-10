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Головна Новини дня Україна просить у Бельгії боєприпаси проти реактивних Shahed

Україна просить у Бельгії боєприпаси проти реактивних Shahed

Ua ru
10 вересня 2026 17:33
Бельгія може передати Україні антишахедні боєприпаси для F-16
Міністр оборони України Євген Хмара. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євген Хмара обговорив із главою Міністерства оборони Бельгії Тео Франкеном постачання додаткових боєприпасів для винищувачів F-16. Україна розраховує використати їх для протидії реактивним безпілотникам Shahed, які Росія активно застосовує останніми місяцями.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони України.

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Истребитель F-16
Винищувач F-16. Фото: Andy Reeve-Smith

Україна потребує боєприпасів для F-16

Під час переговорів Хмара та Франкен визначили ключові оборонні пріоритети до кінця 2026 року й обговорили подальше масштабування військової підтримки України.

Окремо сторони зосередилися на бельгійській допомозі у ремонті винищувачів F-16 та постачанні запчастин до них.

За словами Хмари, одним із пріоритетів є отримання додаткових боєприпасів для цих літаків. Вони необхідні для ефективної протидії реактивним безпілотникам, які останнім часом паралізують життя у столиці та інших містах.

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Хмара подякував Бельгії за оборонну допомогу обсягом 1 млрд євро, яку країна надає Україні цього року. Він наголосив, що ця підтримка вже перетворюється на реальну допомогу Силам оборони на полі бою.

Також міністри обговорили розширення співпраці у сфері безпілотних технологій та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про розробку в Україні нових засобів протидії реактивним Shahed. За прогнозом компанії "Генерал Черешня", приблизно за місяць-півтора ефективність їхнього збиття може перевищити 90%.

Також Новини.LIVE писав про маршрут, яким російські реактивні Shahed летять у напрямку Києва. Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу, що дрони максимально довго рухаються поблизу кордону з Білоруссю. Він припустив, що це може бути пов'язано з використанням безпілотниками білоруських базових станцій мобільного зв'язку.

Міноборони Бельгія ракети F-16 Шахед Євгеній Хмара
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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