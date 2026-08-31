Україна зможе збивати 90% реактивних Шахедів

Українські військові збивають ворожі безпілотники. Ілюстративне фото: 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського/Facebook

Україна приблизно через місяць-півтора зможе збивати до 90% реактивних Шахедів. Наразі українські розробники тестують рішення для протидії таким безпілотникам. За словами комерційного директора компанії "Генерал Черешня" Євгенія Пилипенка, відповідні розробки вже є на фінальному етапі випробувань.

Про це комерційний директор української оборонно-технологічної компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 31 серпня.

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В Україні тестують рішення для протидії реактивним Шахедам

За словами Євгенія Пилипенка, російські війська вже перейшли до використання реактивних безпілотників, оскільки це для них економічно вигідніше.

Представник компанії "Генерал Черешня" зазначив, що українські захисники збивають 99% звичайних Шахедів, тоді як ефективність протидії реактивним дронам наразі нижча. Він також навів різницю у вартості цих безпілотників: за його словами, звичайний Шахед коштує близько 50 тисяч доларів, а реактивний — 150–200 тисяч доларів.

Говорячи про подальшу роботу над протидією реактивним дронам, Пилипенко повідомив, що відповідне рішення вже розробляють і наразі перебувають на завершальному етапі його підготовки. Він вважає, що приблизно за місяць-півтора вдасться вийти на показник збиття близько 90% і більше.

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"Ворог не просто переходить, він вже перейшов до використання безпосередньо реактивних Шахедів, тому що для них це економічно вигідніше.

Якщо говорити про звичайні Шахеди, наші захисники збивають 99% з них. Тобто абсолютно різними засобами. І, відповідно, якщо ціна одного звичайного Шахеда близько 50 тисяч доларів, то ціна реактивного Шахеда 150-200 тисяч доларів.

І, на жаль, відсоток збиття їх менше, ніж звичайних. І наша задача зараз — це безпосередньо розробка рішення, над яким ми працюємо, і знаходимося вже, можна сказати, на фінішній прямі для того, щоб протидіяти їм. І я вважаю, що місяць-півтора, і ми зможемо вже вийти на гарні показники по збиттю, тобто близько 90 плюс відсотків", — пояснив Пилипенко.

За словами комерційного директора "Генерал Черешня", наразі розроблене рішення проходить додаткові випробування. Він зазначив, що фахівці тестують різні варіанти, які можуть бути використані для протидії реактивним Шахедам.

"Зараз ми та колеги по цеху активно над цим працюємо, і рішення вже є. Зараз задача — просто їх дотестувати, довипробовувати. Наші інженери живуть на полігонах, постійно знаходяться на випробуваннях, для того, щоб відтестувати різні концепти рішень, які зможуть протидіяти цим Шахедам", — резюмував комерційний директор української оборонно-технологічної компанії "Генерал Черешня".

Новини.LIVE інформували, що Україна знайшла апробовану та відносно недорогу концепцію протидії реактивним Шахедам. Американські донори вже профінансували створення перших зразків, адаптованих до українських умов. За словами нардепа Мар’яна Заблоцького, нові засоби можуть почати збивати такі дрони вже за кілька тижнів.

Новини.LIVE також писали, що Україна вже має чотири потенційні перехоплювачі для знищення російських реактивних Шахедів. Усі розробки пройшли польові випробування. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, їх планують вдосконалити та масштабувати виробництво до тисяч одиниць.