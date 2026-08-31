Украина сможет сбивать 90% реактивных Шахедов

Украинские военные сбивают вражеские беспилотники. Иллюстративное фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского/Facebook

Украина примерно через месяц-полтора сможет сбивать до 90% реактивных Шахедов. В настоящее время украинские разработчики тестируют решения для противодействия таким беспилотникам. По словам коммерческого директора компании "Генерал Черешня" Евгения Пилипенко, соответствующие разработки уже находятся на финальном этапе испытаний.

Об этом коммерческий директор украинской оборонно-технологической компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 31 августа.

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В Украине тестируют решения для противодействия реактивным Шахедам

По словам Евгения Пилипенко, российские войска уже перешли к использованию реактивных беспилотников, поскольку это для них экономически выгоднее.

Представитель компании "Генерал Черешня" отметил, что украинские защитники сбивают 99% обычных Шахедов, тогда как эффективность противодействия реактивным дронам пока ниже. Он также указал на разницу в стоимости этих беспилотников: по его словам, обычный Шахед стоит около 50 тысяч долларов, а реактивный — 150–200 тысяч долларов.

Говоря о дальнейшей работе по противодействию реактивным дронам, Пилипенко сообщил, что соответствующее решение уже разрабатывается и в настоящее время находится на завершающем этапе подготовки. Он считает, чтопримерно через месяц-полтора удастся выйти на показатель сбиваемости около 90% и более.

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"Враг не просто переходит, он уже перешел к использованию непосредственно реактивных Шахедов, потому что для них это экономически выгоднее.

Если говорить об обычных Шахедах, то наши защитники сбивают 99 % из них. То есть совершенно разными средствами. И, соответственно, если цена одного обычного Шахеда составляет около 50 тысяч долларов, то цена реактивного Шахеда — 150–200 тысяч долларов.

И, к сожалению, процент их сбивания меньше, чем у обычных. И наша задача сейчас — это непосредственно разработка решения, над которым мы работаем, и находимся уже, можно сказать, на финишной прямой, чтобы противодействовать им. И я считаю, что через месяц-полтора мы уже сможем выйти на хорошие показатели по сбиванию, то есть около 90 с лишним процентов", — пояснил Пилипенко.

По словам коммерческого директора "Генерал Черешня", в настоящее время разработанное решение проходит дополнительные испытания. Он отметил, что специалисты тестируют различные варианты, которые могут быть использованы для противодействия реактивным Шахедам.

"Сейчас мы и коллеги по цеху активно над этим работаем, и решение уже есть. Сейчас задача — просто их дотестировать, доиспытать. Наши инженеры живут на полигонах, постоянно находятся на испытаниях, чтобы протестировать различные концепции решений, способных противодействовать этим Шахедам", — резюмировал коммерческий директор украинской оборонно-технологической компании "Генерал Черешня".

Новини.LIVE сообщали, что Украина нашла апробированную и относительно недорогую концепцию противодействия реактивным Шахедам. Американские доноры уже профинансировали создание первых образцов, адаптированных к украинским условиям. По словам народного депутата Марьяна Заблоцкого, новые средства могут начать сбивать такие дроны уже через несколько недель.

Новини.LIVE также писали, что у Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика для уничтожения российских реактивных Шахедов. Все разработки прошли полевые испытания. По словам министра обороны Евгения Хмары, их планируют усовершенствовать и нарастить производство до тысяч единиц.