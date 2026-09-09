Рютте: ЄС та НАТО за рік виділили понад $10 млрд на зброю для України

Марк Рютте. Фото: НАТО/Facebook

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що за минулий рік країни-союзниці спрямували понад 10 мільярдів доларів на ініціативу PURL та закупівлю американського озброєння для України. За його словами, допомога надходить без перебоїв, а союзники мають діяти максимально швидко.

Про це Марк Рютте заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України, інформує Новини.LIVE.

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Скільки союзники спрямували на допомогу Україні

За словами Рютте, протягом останнього року країни НАТО виділили понад 10 млрд доларів на ініціативу PURL та програму США з продажу військової техніки іноземним державам для подальшої передачі Україні.

До цієї суми увійшли, зокрема, 3,5 млрд доларів із кредиту Європейського Союзу на підтримку України.

"Це відчутний прояв співпраці між ЄС та НАТО на підтримку України, а також ще один приклад того, що Європа активізує свої зусилля", — заявив генеральний секретар НАТО.

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Очільник Альянсу наголосив, що військова техніка та обладнання зі США за ініціативою PURL продовжують надходити в Україну без перебоїв.

Рютте закликав країни-учасниці підтримувати Україну "з максимальною невідкладністю". За його словами, затримки з постачанням необхідного озброєння можуть мати серйозні наслідки, адже "зволікання коштують людських життів".

Водночас генеральний секретар НАТО наголосив на необхідності й надалі посилювати підтримку України для її захисту від російських атак, зокрема повітряних.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна передала НАТО перелік нагальних потреб для посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Йшлося, зокрема, про необхідність додаткових ракет і систем для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що 6 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили підготовку нового засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу військову підтримку.