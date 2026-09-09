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Главная Новости дня Рютте: союзники за год выделили более 10 млрд долларов на оружие Украине

Рютте: союзники за год выделили более 10 млрд долларов на оружие Украине

Ua ru
9 сентября 2026 07:47
Рютте: ЕС и НАТО за год выделили более 10 млрд долларов на вооружение для Украины
Марк Рютте. Фото: НАТО/Facebook

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за прошлый год страны-союзники направили более 10 миллиардов долларов на инициативу PURL и закупку американского вооружения для Украины. По его словам, помощь поступает бесперебойно, а союзники должны действовать максимально быстро.

Об этом Марк Рютте заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько союзники выделили на помощь Украине

По словам Рютте, за последний год страны НАТО выделили более 10 млрд долларов на инициативу PURL и программу США по продаже военной техники иностранным государствам для дальнейшей передачи Украине.

В эту сумму вошли, в частности, 3,5 млрд долларов из кредита Европейского Союза на поддержку Украины.

"Это ощутимое проявление сотрудничества между ЕС и НАТО в поддержку Украины, а также еще один пример того, что Европа активизирует свои усилия", — заявил генеральный секретарь НАТО.

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Глава Альянса подчеркнул, что военная техника и оборудование из США по инициативе PURL продолжают поступать в Украину без перебоев.

Рютте призвал страны-участницы поддерживать Украину "с максимальной оперативностью". По его словам, задержки с поставками необходимого вооружения могут иметь серьезные последствия, ведь "промедление обходится человеческими жизнями".

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул необходимость и в дальнейшем усиливать поддержку Украины для ее защиты от российских атак, в частности воздушных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина передала НАТО перечень неотложных потребностей для усиления противовоздушной и противоракетной обороны. Речь шла, в частности, о необходимости дополнительных ракет и систем для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что 6 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили подготовку нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую военную поддержку.

НАТО военная помощь Марк Рютте ЕС PURL
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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