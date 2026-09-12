Зеленський розповів, як Україна протидіятиме реактивним Шахедам

Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна шукає способи протидії новій модифікації російських ударних дронів, зокрема реактивним Shahed. Президент Володимир Зеленський заявив, що такі безпілотники створюють серйозний виклик для української системи захисту. Водночас він запевнив, що Україна вже має кілька компаній, які можуть допомогти протистояти цій загрозі.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна вже шукає рішення проти реактивних Shahed

За словами президента, росіяни продовжують удосконалювати свої ударні безпілотники та використовувати їх для атак по Україні. Окремим викликом стали дрони з реактивними двигунами, які можуть бути складнішими для перехоплення.

"Я вважаю, що Україна сьогодні в непоганій формі, але є великі виклики", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що одним із головних викликів залишаються саме російські безпілотники.

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"Є дуже багато Shahed, і є вже реактивні Shahed", — наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна вже працює над рішеннями, які дозволять ефективніше протидіяти цій зброї.

"Ми знайшли декілька компаній, декілька технологій", — заявив глава держави.

Водночас президент зауважив, що для масштабного виробництва та розгортання необхідних технологій потрібен час.

"Нам потрібен час, щоб зробити масове виробництво", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжує шукати можливості для посилення захисту від російських повітряних атак. За словами президента, протидія новим типам Shahed є одним із ключових завдань для української сторони.

Як писали Новини.LIVE, Україна розробляє рішення для протидії російським реактивним "Шахедам" і може вийти на показник до 90% їх знищення приблизно за місяць-півтора. Наразі відповідні технології проходять фінальні випробування, а розробники тестують різні варіанти перехоплення дронів. За словами комерційного директора "Генерал Черешня" Євгенія Пилипенка, звичайні "Шахеди" українська ППО вже збиває з ефективністю близько 99%, тоді як реактивні дрони поки що є складнішою ціллю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна звернулася до Бельгії із проханням надати боєприпаси, які можуть використовуватися для боротьби з російськими реактивними "Шахедами". Київ шукає додаткові засоби для протидії новому типу ударних безпілотників, які стали складнішими для перехоплення. Питання посилення можливостей української ППО залишається одним із ключових напрямів військової допомоги.