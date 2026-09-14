Росія намагається залякати НАТО ударами біля кордонів: аналіз ISW

Співробітники ДСНС гасять потяг "Укрзалізниці". Фото: ДСНС Волині

Російська Федерація останніми тижнями частіше завдає ударів поблизу кордону України з країнами НАТО, намагаючись залякати західних союзників і послабити їхню підтримку Києва. Саме так аналітики Інституту вивчення війни пояснили обстріли потяга та пункту пропуску "Ягодин".

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Карта ударів ISW. Фото: ISW

В ISW назвали мету удару по "Ягодину"

Аналітики заявили, що 13 вересня російські війська атакували міжнародний пункт пропуску "Ягодин" та пасажирський потяг "Київ — Варшава" майже одночасно з виїздом з України європейських високопосадовців.

За даними "Укрзалізниці", ударний безпілотник влучив у локомотив за два кілометри від українсько-польського кордону. Волинська митниця також підтвердила удар по автозаправній станції біля пункту пропуску, що призвів до пожежі.

Дипломатичний потяг із європейськими посадовцями залишив станцію на 15 хвилин раніше через загрозу атаки, тому всіх пасажирів вдалося евакуювати.

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Експерти ISW вважають, що наявні дані свідчать про те, що Росія могла навмисно намагатися завдати удару саме по потягу, в якому перебували чинні та колишні європейські політики.

Навіщо Росія посилює атаки біля кордонів НАТО

В ISW вважають, що такі удари є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на залякування країн НАТО та спроби змусити Захід скоротити підтримку України.

Аналітики зазначають, що для досягнення цієї мети Росія неодноразово атакувала прикордонну інфраструктуру України, а також дедалі частіше допускала порушення повітряного простору держав Альянсу безпілотниками.

В ISW вважають, що така активність має спонукати країни НАТО переглянути підходи до протидії російським повітряним атакам, а також прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони та інших засобів захисту.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про наслідки російського удару по пасажирському потягу в Луцьку. Внаслідок атаки загинули люди, також є поранені.

Також Новини.LIVE писав про ускладнення перетину українсько-польського кордону після російської атаки. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що удар пошкодив залізничну інфраструктуру, якою користуються пасажири міжнародних рейсів.