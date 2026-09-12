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Головна Новини дня Удар Росії по потягу в Луцьку: у ДСНС показали фото наслідків

Удар Росії по потягу в Луцьку: у ДСНС показали фото наслідків

Ua ru
12 вересня 2026 17:38
Російський обстріл Луцька 12 вересня: фото наслідків
Ліквідація наслідків російського обстрілу Луцька 12 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 12 вересня, завдали удару по потягу в Луцьку. Внаслідок обстрілу загорілися вагони. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Луцька 12 вересня

"У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Луцька 12 вересня
Пожежа у Луцьку. Фото: ДСНС

На місці обстрілу працювали рятувальники ДСНС

Удар Росії по Луцьку 12 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Луцька. Фото: ДСНС

До Служби порятунку інформація про потерпілих не надходила.

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Обстріл Луцька 12 вересня
Росія атакувала потяг у Луцьку 12 вересня. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, 12 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Луцьку та Фастові. На щастя, люди не постраждали.

А 8 вересня Росія вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинула провідниця, яка повернулася до потягу в момент високого рівня небезпеки.

війна Укрзалізниця обстріли Луцьк Росія потяг
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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