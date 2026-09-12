Російський обстріл Луцька 12 вересня: фото наслідків

Удар Росії по потягу в Луцьку: у ДСНС показали фото наслідків
Російські окупанти у суботу, 12 вересня, завдали удару по потягу в Луцьку. Внаслідок обстрілу загорілися вагони. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Луцька 12 вересня
"У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга", — йдеться у повідомленні.
На місці обстрілу працювали рятувальники ДСНС.
До Служби порятунку інформація про потерпілих не надходила.
Як писали Новини.LIVE, 12 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Луцьку та Фастові. На щастя, люди не постраждали.
А 8 вересня Росія вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинула провідниця, яка повернулася до потягу в момент високого рівня небезпеки.