Российский обстрел Луцка 12 сентября: фото последствий

Ликвидация последствий российского обстрела Луцка 12 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 12 сентября, нанесли удар по поезду в Луцке. В результате обстрела загорелись вагоны. Спасатели уже потушили пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Луцка 12 сентября

«В Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда», — говорится в сообщении.

Пожар в Луцке. Фото: ГСЧС

На месте обстрела работали спасатели ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Луцка. Фото: ГСЧС

В Службу спасения информация о пострадавших не поступала.

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Как писали Новини.LIVE, 12 сентября российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. К счастью, люди не пострадали.

А 8 сентября Россия нанесла удар по пригородному поезду в Запорожской области. В результате обстрела погибла проводница, которая вернулась в поезд в момент повышенной опасности.