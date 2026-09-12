Российский обстрел Луцка 12 сентября: фото последствий

Удар России по поезду в Луцке: в ГСЧС показали фото последствий
Российские оккупанты в субботу, 12 сентября, нанесли удар по поезду в Луцке. В результате обстрела загорелись вагоны. Спасатели уже потушили пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Луцка 12 сентября
«В Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда», — говорится в сообщении.
На месте обстрела работали спасатели ГСЧС.
В Службу спасения информация о пострадавших не поступала.
Как писали Новини.LIVE, 12 сентября российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. К счастью, люди не пострадали.
А 8 сентября Россия нанесла удар по пригородному поезду в Запорожской области. В результате обстрела погибла проводница, которая вернулась в поезд в момент повышенной опасности.