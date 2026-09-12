Россия нанесла удары по железной дороге в Луцке и Фастове: что известно

Ликвидация последствий атаки на поезд. Фото иллюстративное: Харьковская прокуратура

Российские войска 12 сентября вновь нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным "Укрзализныци", на данный момент попадания зафиксированы в Луцке и Фастове. В УЗ отметили, что благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой компании и эвакуации пассажиров удалось избежать жертв.

Об этом предприятие сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру

"Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего", — сообщили в компании.

Сообщение "Укрзализныци". Фото: скриншот

В то же время атака продолжается. По информации "Укрзализныци", в небе находится значительное количество ударных беспилотников типа Shahed.

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и сотрудников остается приоритетом, поэтому из-за сложившейся ситуации могут меняться расписания движения поездов. В "Укрзализныце" призвали пассажиров сохранять спокойствие и следить за актуальной информацией о движении поездов.

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Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа российские войска пять раз атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате удара по электропоезду в Харьковской области погибла пассажирка, еще четверо человек получили ранения, а в Одесской области российский дрон поразил пассажирский поезд.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за усиления российских атак на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты поездов. В настоящее время поезда будут курсировать до и от станции Конотоп.