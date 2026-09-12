РФ атакувала залізницю у Луцьку та Фастові: що відомо

Ліквідація наслідків атаки на потяг. Фото ілюстративне: Харківська прокуратура

Російські війська 12 вересня знову атакували залізничну інфраструктуру України. За даними Укрзалізниці, станом на зараз влучання зафіксували у Луцьку та Фастові. В УЗ зазначили, що завдяки своєчасному виявленню загрози моніторинговою групою компанії та евакуації пасажирів вдалося уникнути постраждалих.

Про це підприємство повідомило у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на залізничну інфраструктуру

"Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів — жодного постраждалого", — повідомили в компанії.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Водночас атака триває. За інформацією Укрзалізниці, у небі перебуває значна кількість ударних безпілотників типу Shahed.

У компанії наголосили, що безпека пасажирів та працівників залишається пріоритетом, тому через ситуацію можуть змінюватися графіки руху поїздів. В Укрзалізниці закликали пасажирів зберігати спокій та стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня російські війська п’ять разів атакували залізничну інфраструктуру. Внаслідок удару по електропоїзду на Харківщині загинула пасажирка, ще четверо людей отримали поранення, а на Одещині російський дрон влучив у пасажирський потяг.

Як повідомляли Новини.LIVE, через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Сумщині "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути поїздів. Наразі рейси курсуватимуть до та від станції Конотоп.