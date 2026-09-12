РФ атакувала залізницю у Луцьку та Фастові: що відомо

РФ атакувала залізницю у Луцьку та Фастові
Російські війська 12 вересня знову атакували залізничну інфраструктуру України. За даними Укрзалізниці, станом на зараз влучання зафіксували у Луцьку та Фастові. В УЗ зазначили, що завдяки своєчасному виявленню загрози моніторинговою групою компанії та евакуації пасажирів вдалося уникнути постраждалих.
Про це підприємство повідомило у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Атака РФ на залізничну інфраструктуру
"Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів — жодного постраждалого", — повідомили в компанії.
Водночас атака триває. За інформацією Укрзалізниці, у небі перебуває значна кількість ударних безпілотників типу Shahed.
У компанії наголосили, що безпека пасажирів та працівників залишається пріоритетом, тому через ситуацію можуть змінюватися графіки руху поїздів. В Укрзалізниці закликали пасажирів зберігати спокій та стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів.
Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня російські війська п’ять разів атакували залізничну інфраструктуру. Внаслідок удару по електропоїзду на Харківщині загинула пасажирка, ще четверо людей отримали поранення, а на Одещині російський дрон влучив у пасажирський потяг.
Як повідомляли Новини.LIVE, через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Сумщині "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути поїздів. Наразі рейси курсуватимуть до та від станції Конотоп.