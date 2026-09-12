УЗ змінила маршрути поїздів до Сум через атаки РФ

Люди біля потяга. Фото: Івано-Франківська ОДА

Через підвищення інтенсивності російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Сумщині "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути поїздів. Наразі рейси курсуватимуть до та від станції Конотоп.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на відповідь пресслужби "Укрзалізниці", передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому УЗ змінила маршрути поїздів

"Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом. Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", — повідомили в "Укрзалізниці".

Таким чином, пасажири зможуть дістатися до Сум за комбінованим маршрутом із пересадкою на автобус у Конотопі. В "Укрзалізниці" зазначили, що ситуація з безпекою може змінюватися щодня. Через це пасажирам радять бути готовими до можливих змін у маршрутах та способах довезення.

"Пасажирів просимо бути готовими до будь-яких варіантів довезення/трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації", — інформують в Укрзалізниці.

Читайте також:

У компанії додали, що після зниження рівня ризиків для пасажирів та працівників залізниці поїзди сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок удару 9 вересня російського безпілотника по торговельно-розважальному центру в Сумах загинули двоє 21-річних людей — хлопець і дівчина. Серед 20 постраждалих — троє дівчат віком 15–16 років, ще четверо людей перебувають у важкому та вкрай важкому стані.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня в Сумах були знищені сортувальні центри "Нової пошти". Російські військові скинули на термінал чотири керовані авіабомби, також пошкодивши три вантажівки, водночас серед співробітників загиблих немає.