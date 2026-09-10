Удар Росії по ТРЦ в Сумах: є двоє загиблих

Зруйнований ТРЦ в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Унаслідок удару російського безпілотника по торговельно-розважальному центру в Сумах загинули двоє 21-річних людей — хлопець і дівчина. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них троє дівчат віком 15–16 років, четверо людей перебувають у важкому та вкрай важкому стані.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

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Серед постраждалих троє дітей

РФ систематично атакує цивільну інфраструктуру, зокрема українські ТРЦ. Ввечері 9 вересня, в середу, стало відомо, що Росія атакувала безпілотником торговельно-розважальний центр в Сумах. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що серед поранених є троє дівчат віком 15–16 років. Їхні травми оцінюють як легкі та середньої тяжкості.

Загалом унаслідок російської атаки постраждали 20 людей. Серед них — двоє чоловіків і жінка, які перебувають у важкому стані. Ще одна жінка — у вкрай важкому стані. 14 постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

На жаль, стало відомо, що серед загиблих — 21-річні хлопець і дівчина.

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"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — написав Олег Григоров.

Водночас інформація про третю загиблу людину, яка з’являлася раніше, не підтвердилася. Наразі лікарі продовжують надавати допомогу постраждалим.

Допис Олега Григорова. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що стало відомо, що 10 веренсня РФ повторно атакувала завод "Олейна" у Дніпрі. Мер міста Борис Філатов емоційно відрегував на російський удар і заявив, що про ворожий терор "потрібно кричати на весь світ".

Ми також інформували, що російський удар пошкодив будівлю " Суспільного" у Кривому Розі. Повідомляється, що на об'єкті 50 вибитих вікон, пошкоджені меблі та двері. На щастя, постраждалих не виявилось.