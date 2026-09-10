РФ повторно атакувала Олейну у Дніпрі - Філатов

Атака РФ на Дніпро. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Цілями РФ знову стають цивільні об'єкти, зокрема заводи продуктів харчування. У четвер, 10 вересня, стало відомо, що російські війська повторно атакували підприємство "Олейна" у Дніпрі. По об’єкту зафіксували влучання ворожих реактивних дронів "Бандеролей".

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.

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Підприємство вже не вперше потрапляє під удар

Міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно висловив свою думку в соціальних мережах. Він доповів, що завод "Олейна" вже не вперше стає ціллю для ворожих атак. Також мер міста повідомив, що підприємство належить американській корпорації.

Борис Філатов також нагадав, що нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

За його словами, цього разу російські війська вчергове завдали удару по об'єкту, використавши "Бандеролі".

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Окремо він заявив, що про російських терор треба "кричати на весь світ". Філатов закликав активніше привертати міжнародну увагу до російських ударів по підприємствах, зокрема тих, що мають американських власників.

"А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства". Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", — написав міський голова.

Допис Філатова. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що Дніпропетровська область вкотре зазнала ударів РФ, у четвер, 10 вересня, протягом вечора та ночі російські війська понад 20 разів обстріляли три райони регіону. У Кривому Розі поранення отримали п’ятеро людей, ще троє постраждали на Нікопольщині. Одну жінку рятувальники евакуювали та передали медикам для госпіталізації.

Новини.LIVE інформували, що крім того, внаслідок удару в ніч 10 вересня, у Кривому Розі пошкоджена будівля Суспільного. Повідомляється, що там вибито 50 вікон, понівечено стелю, меблі, міжкімнатні двері. Попередньо, постраждалих немає.