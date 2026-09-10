Россия вновь обстреляла Олейну в Днепре — Филатов

Нападение РФ на Днепр. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Целями РФ вновь становятся гражданские объекты, в частности заводы по производству продуктов питания. В четверг, 10 сентября, стало известно, что российские войска вновь атаковали предприятие "Олейна" в Днепре. По объекту были зафиксированы попадания вражеских реактивных дронов "Бандеролей".

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.

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Предприятие уже не впервые попадает под удар

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально выразил свое мнение в социальных сетях. Он сообщил, что завод "Олейна" уже не впервые становится мишенью вражеских атак. Также мэр города сообщил, что предприятие принадлежит американской корпорации.

Борис Филатов также напомнил, что недавно предприятие лично посещал американский сенатор Ричард Блюменталь.

По его словам, на этот раз российские войска в очередной раз нанесли удар по объекту, применив ракеты "Бандероли".

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Отдельно он заявил, что о российском терроре нужно "кричать на весь мир". Филатов призвал активнее привлекать международное внимание к российским ударам по предприятиям, в частности тем, у которых есть американские владельцы.

"А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях". Вместо того, чтобы подключать МИД и кричать об этом на весь мир", — написал мэр.

Пост Филатова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что Днепропетровская область в очередной раз подверглась ударам РФ: в четверг, 10 сентября, в течение вечера и ночи российские войска более 20 раз обстреляли три района региона. В Кривом Роге ранения получили пять человек, ещё трое пострадали в Никопольском районе. Одну женщину спасатели эвакуировали и передали медикам для госпитализации.

Новини.LIVE сообщили, что, кроме того, в результате удара в ночь на 10 сентября в Кривом Роге повреждено здание "Суспильного". Сообщается, что там выбито 50 окон, повреждены потолок, мебель и межкомнатные двери. Предварительно, пострадавших нет.