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Главная Новости дня Россия нанесла удар по ТРЦ в Сумах: среди пострадавших трое детей

Россия нанесла удар по ТРЦ в Сумах: среди пострадавших трое детей

Ua ru
10 сентября 2026 15:53
Удар России по ТРЦ в Сумах: двое погибших
Разрушенный ТРЦ в Сумах. Фото: Сумская ОВА

В результате удара российского беспилотника по торгово-развлекательному центру в Сумах погибли двое 21-летних молодых людей — парень и девушка. На данный момент известно о 20 пострадавших, среди них три девушки в возрасте 15–16 лет, четверо людей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Среди пострадавших трое детей

Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре, в частности по украинским ТРЦ. Вечером 9 сентября, в среду, стало известно, что Россия атаковала беспилотником торгово-развлекательный центр в Сумах. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что среди раненых — три девушки в возрасте 15–16 лет. Их травмы оцениваются как легкие и средней тяжести.

Всего в результате российской атаки пострадали 20 человек. Среди них — двое мужчин и одна женщина, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще одна женщина — в крайне тяжелом состоянии. 14 пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

К сожалению, стало известно, что среди погибших — 21-летний парень и девушка.

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"Искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Олег Григоров.

В то же время информация о третьем погибшем, которая появлялась ранее, не подтвердилась. В настоящее время врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим.

РФ вдарила по ТРЦ у Сумах: серед постраждалих троє дітей - фото 1
Сообщение Олега Григорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что 10 сентября РФ вновь атаковала завод "Олейна" в Днепре. Мэр города Борис Филатов эмоционально отреагировал на российский удар и заявил, что о вражеском терроре "нужно кричать на весь мир".

Мы также сообщали, что российский удар повредил здание "Суспильного" в Кривом Роге. Сообщается, что на объекте 50 выбитых окон, повреждена мебель и двери. К счастью, пострадавших не было.

Сумы ТРЦ война в Украине атака погибшие Сумская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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