УЗ изменила маршруты поездов в Сумы из-за атак РФ

Поезда сумского направления будут временно курсировать только до Конотопа
В связи с усилением российских атак на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты поездов. В настоящее время поезда будут курсировать до станции Конотоп и обратно.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ответ пресс-службы "Укрзализныци", передает Новини.LIVE.
Почему "Укрзализныця" изменила маршруты поездов
"Мы понимаем, что это создает неудобства для пассажиров, которые заранее запланировали поездки, но безопасность является нашим основным приоритетом. Сумская ОГА совместно с ГСЧС нашли возможность организовать автобусные трансферы между Сумами и Конотопом. Поэтому сообщение с Сумами сохраняется в мультимодальном формате: поезд+автобус", — сообщили в "Укрзализныце".
Таким образом, пассажиры смогут добраться до Сум по комбинированному маршруту с пересадкой на автобус в Конотопе. В "Укрзализныце" отметили, что ситуация с безопасностью может меняться ежедневно. В связи с этим пассажирам рекомендуют быть готовыми к возможным изменениям в маршрутах и способах доставки.
"Просим пассажиров быть готовыми к любым вариантам доставки/трансферов или комбинированным транспортным маршрутам в соответствии с изменениями ситуации с безопасностью",— сообщают в "Укрзализныце".
В компании добавили, что после снижения уровня рисков для пассажиров и сотрудников железной дороги поезда Сумского направления вновь будут курсировать по полным маршрутам.
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