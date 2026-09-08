В результате удара по поезду Днепр — Запорожье погибла проводница

Разрушенный пассажирский поезд после атаки дрона в июле 2026 г. Иллюстративное фото: УЗ

8 сентября российские войска нанесли удар по пригородному поезду Укрзализныци в Запорожской области. Женщина, работавшая проводницей регионального поезда, получила смертельные ранения при исполнении своих непосредственных обязанностей. Руководство Укрзализныци выразило соболезнования семье и близким погибшей сотрудницы и призвало пассажиров строго соблюдать инструкции по безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Подробности трагедии

Проводница помогала пассажирам быстро покинуть вагоны после объявления воздушной тревоги.

Однако после завершения экстренной эвакуации и получения четкого предупреждения о высоком уровне угрозы женщина неожиданно приняла решение вернуться обратно. Именно в этот момент произошло попадание дрона.

"Она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизнь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги. Вся железнодорожная семья вместе с ними в этот тяжелый момент", — отметили в УЗ.

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Призыв к пассажирам

Этот трагический случай стал очередным напоминанием о том, что во время воздушных ударов и эвакуационных мероприятий каждая потерянная секунда может стоить человеку жизни.

"Эта трагедия еще раз напоминает: во время эвакуации каждая секунда имеет значение. Нельзя возвращаться в поезд или оставаться рядом с ним после объявления об опасности. Цена пренебрежения этими правилами мы в очередной раз видим собственными глазами", — подчеркнули в Укрзализныце.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска постоянно наносят удары по украинскому транспорту. В частности, в центре Херсона вражеский FPV-дрон атаковал рейсовый маршрутный автобус. В результате удара 12 мирных жителей получили ранения, а один из пассажиров позже скончался в медицинском учреждении.

Также мы сообщали, что представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов предупредил о серьезном увеличении интенсивности воздушного террора со стороны страны-агрессора. По словам разведчика, оккупанты массово наращивают использование новых скоростных модификаций беспилотников для нанесения ударов по Украине.